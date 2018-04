Melyik legyen Budapest dala? Hallgassa meg a szerzeményeket és szavazzon!

Már várják a szavazatokat Budapest dalára: a projekt keretében 16 szerzeményre lehet voksolni április 26-ig. Budapest dalát április 27-én hirdetik ki a Thália Színházban.A versenyben induló tizenhat dalra április 26-án éjfélig lehet szavazni aweboldalon. A januárban meghirdetett projekt keretében arra kérték az előadókat, hogy dalban mondják el, mit jelent számukra a nagyváros hangulata."A cél, hogy legyen egy dal, ami nem megosztó, amivel mindenki azonosulni tud" - mondta az M1 aktuális csatorna hétfő reggeli műsorában Zsédenyi Adrienn "Zséda".A pápai születésű énekesnő hozzátette, hogy Élj a napnak című dalában azt az érzést szerette volna megörökíteni, amikor először meglátta a fővárost. "A múlt és a jelen összemosódik a szerzeményben, mintha egy régi budapesti képeslap színesedne ki a dal hallatán" - magyarázta.A projekt weboldalán a meghívott előadók között a Honeybeast, Berkes Olivér és Závodi Marcell, Király Viktor, Radics Gigi, a Compact Disco, Caramel, az Anna & the Barbies, Zséda, Keresztes Ildikó és Frenreisz Károly egy-egy dalára lehet szavazni.A tájékoztató szerint a pályázatra a meghívott előadókon kívül összesen 116-an írtak dalt, ezért a zsűri úgy döntött, hogy az eredetileg meghirdetett három helyett hatan kapnak közülük lehetőséget, hogy megmérettessék magukat a Budapest Dala 2018 címért.A megszületett, előválogatott dalokat április 27-én mutatják be egy gálakoncerten a Thália Színházban, ott hirdetik ki, melyik a győztes - tette hozzá az énekesnő.A nyertes különdíja egymillió forint, valamint egy éven át övé a Budapest Dal 2018 cím. A szerzeményekből CD is megjelenik.