Mery Streeppel és Laura Dernnel forgatják újra a Kisasszonyokat

Greta Gerwig filmet forgat Louisa May Alcott Kisasszonyok című regénye nyomán, amelyben Meryl Streep mellett várhatóan Laura Dern is szerepel majd - értesült a The Hollywood Reporter.



A film forgatókönyvét is Gerwig írta, akinek Lady Bird című filmjét idén öt Oscar-díjra jelölték. A klasszikus amerikai lányregényben, amely a polgárháború idején játszódik, a Lady Bird főszerepét alakító Saoirse Ronan is játszik, továbbá Timothée Chalamet, Emma Stone, Florence Pugh és James Norton is leszerződik a filmhez, amelyet a Columbia Pictures gyárt.



A Columbia stúdiójában 1994-ben már elkészült a regény egy filmváltozata, amelyben Winona Ryder, Christian Bale, Susan Sarandon és Kirsten Dunst játszott. A romantikus drámát Gillian Armstrong rendezte, és három Oscar-díjra jelölték.