Meryl Streep kulcsszerepet kap

Kulcsszerepben lép be az HBO Golden Globe- és Emmy-díjas Hatalmas kis hazugságok című sorozatának második évadába Meryl Streep - értesült a The Hollywood Reporter.



A Pentagon titkai című Spielberg-filmben nyújtott alakításáért Oscar-díjra jelölt színésznő Perry Wright (Alexander Skarsgard) anyjának, Mary Louise Wrightnak a szerepét kapta. A Nicole Kidman és Reese Witherspoon főszereplésével forgatott sorozatban Alexander Skarsgard Kidman erőszakos, bántalmazó férjét játszotta, aki az első évad végére meghal. A második évadban azonban néhány jelenetben ismét feltűnik majd.



Az anyós fia halála után érkezik Montereybe, hogy ellenőrizze unokái nevelését. Emellett persze a fiával és halálával kapcsolatos kérdésekre is keresi a választ.



A Hatalmas kis hazugságok nyolc Emmy-díjat és négy Golden Globe-díjat szerzett a díjszezonban. Bennfentes források szerint a második évad, amelyben hét epizódot forgatnak, már zöld utat kapott. Az összes részt Andrea Arnold rendezi.