Méterekkel a föld fölött: szédítő kilátók

Kilátás a Dunakanyarra: Zebegény

A Zebegényi kilátót a Kálvária-kápolna közelében építették fel. Fotó: MTVA/Bizományosi: Lehotka László

„Hallottam egyszer, hogyha az ember hegyes vidéken jár – néha csak egypár lépést megy odább, és egészen megváltozik szeme előtt a tájkép; völgyek és ormok elhelyezkedése egymáshoz. Minden pihenőhelyről nézve egészen más a panoráma." (Kaffka Margit) Induljunk el és fedezzünk fel a legszebb kilátással bíró helyeket hazánkban és a szomszédos országokban, közben pedig még egy jót kirándulhatunk is.A Dunakanyarban fekvő hangulatos település, Zebegény bármely évszakban ideális lehet azoknak, akik a fővároshozközeli kirándulóhelyet keresnek. Zebegény legjelentősebb műemléke a Havas Boldogasszony-plébániatemplom, amelyet Kós Károly és Jánszky Béla tervezett, de érdemes megnézni Szőnyi István műteremházát vagy a Hajózástörténeti Múzeumot is. Már a faluban sétálva bőven akad látnivaló, de aki inkább a természet csodáiban gyönyörködne, sétáljon le a Duna-partra vagy mássza meg a Kálvária-dombot. Megéri!A templom közeléből indul a Maróti sétány szerpentinútja, ami kacskaringós erdei ösvényen visz fel a Kálvária-dombra. Itt találjuk az Országzászlót és a trianoni emlékművet, valamint a Kálvária-kápolnát. Utóbbitól pár lépésre 2015 nyarán épült fel egy fa kilátótorony, amelyről megcsodálhatjuk a híres zebegényi panorámát.



Túra a Vadálló-kövekhez: Prédikálószék

Fotó: MTVA/Bizományosi: Nagy Zoltán

Aki járt már személyesen a Prédikálószéken, tudja, hogy nem túlzás azt állítani: Magyarország egyik, ha nem a legszebb panorámája nyílik innen. Aki pedig még nem látta saját szemével, mindenképp húzzon túracipőt és induljon el felfedezni.

Hazánk harmadik legmagasabb csúcsa: Galya-tető

Jó időben egészen az Alacsony-Tátráig is el lehet látni a Galya-tetőn található kilátóból.

A Dömösről induló 16 km-es túra elhalad a Szentfa-kápolna mellett, majd a P háromszög jelzést követve kapaszkodhatunk fel a bizarr formájú sziklákhoz, a Vadálló-kövekhez. Ez az út egyik legnehezebb része, de nem szabad feladni, mert már az első Vadálló-kőről is csodás kilátás tárul elénk a Dunakanyarra. De a legjava még hátravan! A Prédikálószék 639 méteres csúcsán 2016 őszén fából készült kilátótorony épült, hogy még magasabbról tudjunk gyönyörködni a pazar panorámában.Panorámából a Mátrában sincs hiány, elég csak Magyarország legmagasabb pontjára, a Kékes tetőre vagy a szintén csodás Galya-tetőre gondolni. Utóbbi területén található a Galyatető Turistacentrum, amely turistaszállásként és vendéglátóhelyként is működik. A modern központot 2015-ben adták át a nagyközönség számára. A turistacentrum épülete mellől indul egy lépcsős út a kilátótoronyhoz, ahonnan mesés körpanoráma nyílik a Mátrára.

Két ország kilátója: Írott-kő.

Az osztrák–magyar határon magasodó, 884 méter magas Írott-kő (vagy Szálkő) nem csupán a Kőszegi-hegység, hanem a Dunántúl legmagasabb pontja is. A hegytetőn 1913-ban épült kilátó egyszerre két ország területén fekszik, a toronyban kis történelmi kiállítás tekinthető meg a trianoni békeszerződésről és a környék történelméről.

A csábító Balaton: az ábrahámhegyi kilátó

2002-ben adták át az ábrahámhegyi Bökk-tetőn magasodó háromszintes kilátót, ahonnan nemcsak a Balatont lehet látni, hanem délen a fonyódi hegyek, észak felé pedig a Balaton-felvidék kisebb vonulatai is látszanak. De az sem baj, ha nem ismerünk fel minden hegyet, a kilátóban táblák segítik a tájékozódást.



A Bakony rejtekében: Ámos-hegyi kilátó

A Bakony egyik kedvenc kirándulóhelyén, az Ámos-hegyi pihenőerdőben két tanösvény, mezítlábas ösvény, erdei játszóterek és egy kilátó is található. Az Ámos-hegyi kilátó nyáron libegővel is elérhető, de egész évben megközelíthető gyalogosan is. A 8 méter magas kilátóból csodálatos panoráma nyílik a Magas-Bakony erdeire.

Ujjak a hegyek felett

Ha kigyönyörködték magukat az Alpok vonulataiban és az osztrák Hallstatti-tó panorámájában, a Krippensteincsúcsán kialakított „Öt ujj" nevű panorámakilátót is látogassák meg. Az épület nevét a táj fölé nyúló erkélyekről kapta, melyek ujjszerűen terülnek szét.

Párkány 442 méter magasan

Észak-Amerika legmagasabb épületének, a Chicagóban található, 442 méter magas Sears toronynak a tetején is megcsodálhatjuk a kilátást. Itt található a „Párkány" névre keresztelt üvegkilátó, ahol olyan érzése lehet az adrenalin fűtötte látogatónak, mintha jégen járna. Az épület százharmadik emeletén megépített üvegkocka elképesztő panorámát ígér. A Párkány érdekessége, hogy öt tonna terhet bír el, az üveglapok vastagsága pedig mindössze 3,8 centiméter.