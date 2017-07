Mező Misi pap lesz, de csak papíron

Miután a The Voice mestere lett, karácsony előtt hivatalos volt a Baptista Szeretetszolgálat cipősdoboz-akciójának sajtótájékoztatójára. Mező Misi kissé kelletlenül vett részt az eseményen, ahol bemutatták Szenczy Sándornak, a szolgálat vezetőjének.– Nem sok kedvem volt hozzá, bevallom őszintén, de elmentem, és ez a találkozás teljesen megváltoztatta az életemet. Elhatároztuk Sándorral, hogy csinálunk valamit kö­zösen. Felkeresünk olyan régiókat, ahol hátrányos helyzetű gyerekek élnek. Elmegyünk olyan helyekre, ahol érdemes beszélni arról, hogy hinni kell magadban. Hinni kell az álmaidban, és ha teszel érte, akkor a putriból is el lehet jutni akár egy színpadra – mesélte a zenész Babucs Kriszta Zenésznek születtek – 26 hangos történet című interjúkötetében.– Sokat voltunk úton, rengeteget beszélgettünk, és akkor kezdtem el komolyabban foglalkozni a hit és Isten kérdésével. Előtte sem volt kérdés számomra, hogy van Isten, de ennél többet akartam – élő kapcsolatot vele. Egyik nap aztán, amikor elindultunk egy ilyen misszióra, mondtam Sándornak, hogy szeretnék felvételizni a teológiára.– Harmadikos vagyok, még van egy évem, aztán diplomázom – újságolja aMező Misi. – A család, a zenekar mellett nagyon nehéz a tanulás. Még most is lesz néhány vizsgám.A rajongóknak nincs okuk aggodalomra, a Magna Cum Laude zenekar frontembere nem tervezi, hogy a színpadot szószékre cseréli.– Nem leszek pap – szögezi le Misi. – Teológus végzettségem lesz, de nem leszek az. Nem ér­zem magam késznek arra, hogy ezt a tudást átadjam má­soknak. Élem az életemet, tapasztalok, és minél többet tanulok, annál in­kább úgy érzem, hogy nem tu­dok semmit. Az egyetemen többféle szakon lehet tanulni, én a teológián belül a missziót választottam. Hirtelen döntés volt, ez tetszett a legjobban. A teológia a Szentírásról, annak tanulmányozásáról, az evangéliumról szól. Az etikától, a dogmatikáig rengeteg tantárgy van. Ez egy érdekes utazás.A sok nehézség ellenére Misi soha nem bánta meg, hogy jelentkezett, mert úgy véli, a tanulás által több, jobb lesz.