Michael Bay bebetonozta magát Hollywoodban

A ceremónián Anthony Hopkins, aki júniusban a mozikba kerülő, Transformers: Az utolsó lovag című filmjében szerepel, felidézte első találkozását Bayjel. "Ideges voltam. Arra gondoltam, ez a fickó vagy zseni vagy őrült. Szerintem mindkettő" - fogalmazott a brit színész, és "ragyogó filmesnek" nevezte.



Bay elmesélte, hogy amikor gyermekként a Kínai Színháznál járt, arról álmodozott, hogy ő is Hollywoodban csinál majd karriert. "Beletettem a kis kezemet a kéznyomokba, és akkor határoztam el, hogy rendező leszek" - emlékezett A sziget, az Armageddon, a Pearl Harbor - Égi háború és a Transformers-filmek rendezője.



Az ünnepségre az 52 éves rendező egyik angol masztiff kutyáját is magával vitte, hogy saját lábnyoma mellett a kutya egyik lábnyomát is megörökítsék a betonban.