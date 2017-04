Michael Bay elszólta magát

Több alkalommal is belengette már Michael Bay, hogy nem készít több Transformers-filmet, például rögtön az első epizód után is nyilatkozott, hogy nem lesz folytatás. Aztán mégis lett. Bay legutóbb is szentül megfogadta, hogy a hamarosan látható Transformers: Az utolsó lovag lesz tényleg az utolsó robotos film, amit ő jegyez. A minap viszont elszólta magát: az MTV-nek (Music Television) azt mondta, hogy szívesen rendezne mégis egy újabb opuszt, ugyanis 14 darab TF-film van az előkészítés valamilyen fázisában.Az újabb produkció nem a sorozatba szorosan illeszkedő epizód lenne, hanem spinoff, vagyis valamelyik karakter történetét bontanák ki részletesebben. Iparági spekulációk szerint Bay szívesen vinné a robotokat az ókori Rómába, mert vonzódik az időutazáshoz, és milyenek a véletlenek, egy antik környezetben játszódó történet is előkészületben van – talán ezt szemelte ki magának.A Transformers: Az utolsó lovag is időutazásos film: a robotok az emberiség múltjában, Arthur király idejében, illetve a második világháború alatt keresik a megoldást, amely véget vethet a háborúskodásnak