Michael, ez már így is marad

1996. szeptember 11-én délután majdnem megérintettem a kezét a budapesti Kempinski Hotel előtt. Kilépett az ajtón, a tömeg sikoltozni kezdett, kinyújtott kézzel elvonult a kordonnal elválasztott rajongók sora előtt. Kezet fogni sajnos már soha nem fogunk. Olyan volt a tekintete mint egy riadt őzikéé, amelyik azt sem tudja, hol van. Hatalmasnak tűntek az erősen sminkelt szemei, az arcát fekete maszk és napszemüveg takarta, fején az elmaradhatatlan kalap. Meglepően alacsony és vékony volt, a fekete kiegészítők és a falfehér bőre közt kontraszt ijesztő volt. Azon a napon végre láttam Michael Jacksont, aki ma lenne 60 éves. Az esti koncert legemlékezetesebb része az volt, amikor pörgés közben a hajáról és az arcáról körbe csapódott le az izzadtság. Tizennyolc évesen akkor esett le, hogy Michael Jackson ugyanolyan ember mint bármelyikünk, ő is izzad. Olyan ez mint, amikor az ember nagyon szeretne eljutni New Yorkba, Párizsba, esetleg enni egy kilenc fogásos séf menüt egy kiváló étteremben és amikor mindez valóra válik, a valóság soha nem ugyanolyan mint amilyennek képzeltük. Így vált számomra valósággá Michael Jackson a Néptadion színpadán táncolva és pörögve miközben szakadt róla az izzadság. És ez már így is marad. 2009-ben hiába próbáltam jegyet rendelni a londoni koncertsorozatára, percek alatt elkapkodták mindet. Talán jobb is így. Bennem az 1996-os, 38 éves Michael Jackson emléke marad meg örökre.