Michael Haneke Happy End című filmjét nevezte Ausztria az Oscarra

Az Osztrák Filmbizottság szerdán jelentette be, hogy idén Haneke új alkotását küldi versenybe az amerikai filmakadémia díjáért.



A film Haneke jellegzetes, élesen fogalmazó, realisztikus stílusában meséli el egy Calais-ban élő francia polgári család történetét a menekültválsággal a háttérben. Az észak-francia kikötőváros az Európát elérő menekültválság egyik krízisközpontjává vált, mert a kontinensen átvonuló menekültek a La Manche-csatornához érve ott ütöttek tábort, hogy megvárják, amíg továbbengedik őket Nagy-Britanniába.



A Happy End idén a cannes-i filmfesztivál versenyprogramjában is szerepelt, de hamarosan a Londoni Filmfesztivál és a Torontói Filmfesztivál is műsorára tűzi. Cannes-ban Haneke arról beszélt, hogy a filmje olyan emberekről szól, akik csak magukkal törődnek.



"Az érzelmi vakságról szól a film, és nem csak a bevándorlókkal szemben magnyilvánuló érzelmi vakságról" - mesélte a 75 éves rendező, aki Isabelle Huppert, Jean-Louis Tritignant és Mathieu Kassovitz közreműködésével forgatta a produkciót.



Haneke 2013-ban a Szerelem című, két idős ember szerelmét bemutató filmjéért már elnyerte a legjobb idegen nyelvű film Oscar-díját. Három évvel korábban pedig A fehér szalag című filmje jutott be az Oscar-jelölt alkotások közé ebben a kategóriában.



Az Oscar-díjak átadását 2018. március 4-én tartják Los Angelesben.