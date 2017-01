Michelle Obama elcsukló hangon búcsúzott a Fehér Háztól

Élete legnagyobb megtiszteltetésének nevezte Michelle Obama, hogy first lady lehetett.



Barack Obama távozó amerikai elnök hitvese pénteken búcsúzott a Fehér Háztól az iskolai tanfelügyelőknek rendezett ünnepség keretében.



Michelle Obama többször is elcsukló hangon mondta el búcsúbeszédét, amelyben annak a reményének adott hangot, hogy támogatói büszkék rá.



"Szeretném, ha fiataljaink tudnák, hogy számítanak, hogy tartoznak valahová. Ne féljenek, legyenek eltökéltek, legyenek reményteljesek és tanulással készüljenek fel az életre" - hangsúlyozta. Azért szólt elsősorban a fiatalokhoz, mert beszédet olyan rendezvényen mondta el, amelyet a 2017-es esztendő iskolai tanfelügyelőinek tiszteletére rendeztek a Fehér Házban. Az évente megtartott ceremóniát Michelle Obama kezdeményezte 2015-ben, azzal a céllal, hogy megünnepeljék azokat az általános iskolai tanfelügyelőket, akik kiválóan végzik munkájukat.



Michelle Obama first ladyként az oktatás és az egészséges életmód, valamint a katonacsaládok támogatójaként lépett fel, ilyen jellegű programokat népszerűsített. Számos kezdeményezés kapcsolódik a nevéhez.



Bár a Fehér Házban utoljára mondott beszédet, nem ez lesz az utolsó nyilvános megszólalása. Jövő szerdán az egyik késő esti televíziós showműsor vendége lesz.