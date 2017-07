Michelle Obama fehér házbeli napjairól publikálnak fotógyűjteményt

A Chasing Light: Michelle Obama Through the Lens of a White House Photographer című album október 17-én jelenik meg a Ten Speed Press gondozásában. A 150 színes fotográfiát felvonultató könyvet Amanda Lucidon, a Fehér Ház egyik hivatalos fotósa jegyzi, aki személyes megjegyzéseket is írt a képekhez.

Obama asszony a mentorom volt, akárcsak sok más embernek a világon. A fiatalokért, különösen a lányokért és hátrányos helyzetű gyerekekért tett erőfeszítései segítettek rájönnöm, hogy annak akarom szentelni az életem, hogy segítsek másoknak az önmegvalósításban

- írta Lucidon a Penguin Random House kiadó szárnyai alá tartozó Ten Speeden keresztül kiadott közleményében.A Chasing Light mindössze három héttel előzi meg a Barack Obamáról készített fotókat tartalmazó Obama: An Intimate Portrait című albumot, amelyet Pete Souza jegyez, aki a washingtoni elnöki rezidencia első számú hivatalos fotósa volt Obama elnöksége idején. A november 7-én megjelenő könyv előszavát maga Barack Obama írta.