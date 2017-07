Michelle Pfeiffer csatlakozik a Marvel moziverzumhoz, a Hangya című szuperhős fantasy-film folytatásában ő fogja alakítani Janet van Dyne-t, Hank Pym eltűnt feleségét - jelentette be a Marvel Studios a San Diegó-i szórakoztatóipari vásáron szombaton.



Az Ant-Man and Wasp című filmben Pfeiffer együtt fog játszani a Hangyából már jól ismert főszereplőkkel, Paul Rudd-dal, Michael Douglasszel és Envangeline Lillyvel.



Kven Feige, a Marvell Studios vezetője azt is bejelentette, hogy Randall Park és Laurence Fishburne is csatlakozott a Hangya folytatásához, amelyet Peyton Reed rendez és 2018. július 6-án fogják bemutatni a mozikban.



Szintén San Diegóban Ben Affleck cáfolta azokat a híreszteléseket, hogy szögre akasztaná Batman köpenyét. 6500 rajongó előtt határozottan kijelentette, "én vagyok Batman".



A The Hollywood Reporter pénteken írt arról, hogy a Warner Bros azt tervezi, Ben Afflecket "méltóságteljesen kitessékelik", és erre még az újabb Batman-film forgatása előtt sor kerülhet.



"Hadd legyek jól érthető. Én vagyok a világ legszerencsésebb pasija, a Batman minden univerzum, legyen az DC Comics vagy Marvel, legjobb szerepe" - hangsúlyozta.



Matt Reeves rendezőt méltatva kijelentette, hogy akár majom is lenne számára. Matt Reeves rendezte a közelmúltban a Majmok bolygója: Háború című filmet.



A Warner Bros képregényekből készült újabb filmtervei közül a rajongók legnagyobb tapsát kapta, amikor részletek ismertetése nélkül bejelentették az idei hatalmas kasszasikerük, a Wonder Woman folytatását.



Charlize Theron, aki a csütörtökön mozikba kerülő Atomszőke című filmjét reklámozta, közölte a rajongókkal, nyitott arra, hogy eljátsszon egy női James Bondot, de ezt az akcióhőst inkább Daniel Craigre vagy Idris Elbára bízza.



Hangoztatta, hogy inkább folytatná az Atomszőke címszerepét, Lorraine-t, egy olyan formában, mint James Bond.



Az Atomszőkében Theron egy brit kémnőt alakít a hidegháború végén. A Berlinben játszódó film egy részét Budapesten forgatták.



Theron, aki egyben a film producere is, elmondta, azt szereti a filmben, hogy megdöntött mindent szabályt arról, milyennek is kell lennie egy női akcióhősnek.