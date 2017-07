Michelle Rodriguez berágott, kiszállással fenyegetőzik

Berágott Michelle Rodriguez a Halálos iramban sorozat alkotóira. Az Instagramon üzent, hogy ha nem kapnak nagyobb szerepet a nők a sorozatban, ő bizony kiszáll.



Tény, hogy a Halálos iramban mindig is macsó széria volt, és jelenleg is sokkal nagyobb szerep jut a férfiaknak – Vin Dieselnek, Dwayne Johnsonnak és Jason Stathamnek –, mint a nőknek. Bár a legutóbbi részben Charlize Theron volt a főgonosz, Rodrigueznek és Elsa Patakynak jóval kevesebb lapot osztottak, az Oscar-díjas Helen Mirren pedig csak a poén kedvéért bukkant fel egy kis időre.



Az igazsághoz az is hozzá tartozik azonban, hogy Rodriguez hálás lehet az alkotóknak, hiszen a karaktere meghalt egy korábbi epizódban, de a rajongók kedvéért föltámasztották.



A sorozatot gyártó Universal nem reagált a színésznő bejegyzésére.



Jelenleg két Halálos iramban epizód van előkészületben. Azt nem tudni, hogy a tizedik résznél megállnak-e, hiszen a széria eddig összesen 5,13 milliárd dollárnyi bevételt hozott, ezért nem túlzás aranybányának nevezni.



Legközelebb 2019 tavaszán találkozhatunk Dommal és barátaival, és remélhetőleg a Rodriguez által alakított Letty is köztük lesz.



(Fast & Furious 9 – bemutató: 2019. április)