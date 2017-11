Mick Jagger új nője 52 évvel fiatalabb, unokája is lehetne

Múlt héten nagy port kavart a hír: a 74 éves rocker egy nála több mint fél évszázaddal fiatalabb, arab származású lánnyal randevúzik. Aazonban most megtudta, nem új keletű a kapcsolat, Jagger már tavaly is összejárt Noorral, aki egyébként az énekes néhány unokájánál is fiatalabb. De gond nemcsak a korkülönbséggel van, hanem az időzítéssel is.Ha igaz a hír, már akkor is kavartak, amikor Jagger balerina barátnője, Melanie Hamrick a zenész nyolcadik gyermekét hordta a szíve alatt. A kismama a decemberi szülés óta nem igazán mutatkozott a nyilvánosság előtt, így azt is csak találgatni lehetett, hogy együtt van-e még a pár. Kérdés továbbá, hogy Melanie már akkor tudott-e a viszonyról? Talán igen, hiszen nemrégen arról nyilatkozott: ő nem csak „egy", hanem „a" barátnő akar lenni Jagger életében.