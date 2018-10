Micsoda indok! Macskára fogták a 350 ezres villanyszámlát

kép: Pixabay

Valószínű, hogy nem a helyi elektromos társaság egyik legmegbízhatóbb ügyfeleiről lesz szó, de hogy a legkreatívabbakról, az száz százalék! Egy orosz család ugyanis egészen hajmeresztő indokkal hárított a bíróságon a nekik kiküldött 80 ezer rubeles (közel 350 ezer forintos) számla kapcsán. Gyakorlatilag a “kutya megette a leckémet" című klasszikus iskolai kifogást vették elő, hátha beválik. - írja a BorsOnline az Oddity Central cikkéből.A Barnaulban lekó famíliát, miután nem fizették ki a villanyszámlát, beidézték a bíróságra. Ott mondták el: ennyit egészen biztosan nem fogyasztottak. Erről a hatalmas összegről csakis a macskájuk tehet. Az állat ugyanis mindenhová felmászik, gyakran a villanyórára is, így egész biztosan megrongálta a készüléket, ami ezáltal hibásan mért.Sergey Platonyuk, az elektromos vállalat ügyésze azonban a macska (no meg persze a vállalat) védelmében elmondta: olyan erős vezetékeket használnak, hogy kizárt, hogy egy kistestű állat bármi kárt okozzon a készülékekben.Mondanunk sem kell, a bíróság is a cégnek adott igazat, nem a macskára hárító családnak, akiket végül nem csak a 80 ezer rubeles számla befizetésére köteleztek, de rájuk terhelték az eljárás 2500 rubeles költségét is.