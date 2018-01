Micsoda nevek! - Egyre bővül a 60. Grammy-díjkiosztó fellépőinek névsora

Elton John Miley Cyrusszal közösen énekli el egyik klasszikusát.A korábban bejelentett fellépők között van Bruno Mars, Cardi B, Pink, SZA, Lady Gaga, a Little Big Town, a Childish Gambino, Daddy Yankee, Luis Fonsi, Kesha, Alessia Cara, Khalid, Logic, Patti LuPone és Ben Platt.A díjkiosztó után két nappal Elton John: I'm Still Standing - A GRAMMY Salute címmel különleges koncertet rendeznek, amelynek keretében az ötszörös Grammy-díjas popsztár előtt tiszteleg többek közt Sam Smith, Miley Cyrus, John Legend, Kesha, Maren Morris, Miranda Lambert, a Little Big Town, Chris Martin és Keith Urban.Természetesen Elton John is színpadra lép.