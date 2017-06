Mielőtt kirabolták egy hajót, még szexeltek egyet benne

A férfi ellenőrizni akarta a járgányt, amit jól is tett, hiszen kiderült, hogy az akkumulátornak lába kélt. Miután meglátta a videón, ahogy egy pár bemászik a hajóba, már rosszul lett, de a folytatás végleg padlóra küldte. Ami nem is csoda, mivel a férfi és a nő nem érte be a lopással, inkább egymásnak estek és szexelni kezdtek az utastérben.A megdöbbent tulaj most nem tud dönteni, csak fertőtlenítse a hajót vagy inkább égesse el az összemocskolt bútorokat - írja a borsonline.hu