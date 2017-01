Miki és Nóra negyedszer is összeházasodnak?

Próbálkozhatnak ugyan mással, köthetnek életre szóló fogadalmat a legnagyobb egyetértésben, tarkíthatja kapcsolatukat megcsalás, gyilkosság, ármány, nagyon úgy tűnik, hogy az ország első számú és legismertebb szerelmespárja már csak együtt lehet boldog. A Barátok közt Berényi Mikije és Balogh Nórája immár sokadszor melegítette fel kapcsolatát, pedig háromszor házasodtak és ugyanennyiszer váltak is el. Csütörtök este mégis forró csókban forrtak össze, ráadásul egy nem mindennapi ígéret kíséretében: ha a Szőke Zoltán alakította Miklós eléri az 55 éves kort, és még mindketten magányosak lesznek, újra összeházasodnak. Ez tulajdonképpen felér egy újbóli lánykéréssel.A Nórát alakító Varga Iza azt is elárulta a Borsnak , hogy nem is annyira valóságtól elrugaszkodott az, hogy valakik háromszor házasodjanak, és még egy negyediken is gondolkodjanak. Bár Iza boldog házasságban él, a baráti társaságában nem egy példát látott erre.