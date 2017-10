Mikrofonpróba: a hallgatók döntik el hétfőn, hogy ki lesz a győztes

A hallgatók döntik el szavazataikkal hétfőn, hogy ki lesz a Bartók Rádió Mikrofonpróba című műsorvezetői tehetségkutatójának győztese - mondta el a rádió csatornaigazgatója az MTI-nek vasárnap.



Devich Márton felidézte: pénteken dőlt el, hogy a négy, középdöntős versenyző, Fekete Dániel, Fellegi Lénárd, Tóth Endre és Véghelyi Gabriella közül Fekete és Fellegi jutott be a hétfői döntőbe. A döntőben már reggel 6 órától ez a két versenyző vezeti majd közösen a Muzsikáló reggel és a Muzsikáló délelőtt című műsorfolyamot, amely egészen 11.50-ig tart. Ekkor már nem lesz mellettük profi műsorvezető.



Különböző feladatok várnak rájuk: élő telefoninterjúkat készítenek, játékokat vezetnek, kulturális híreket olvasnak, valamint műsorokat kell fel- és lekonferálniuk - sorolta Devich Márton.



A finisben kizárólag a közönség dönt, a hallgatók az élő adásban szavazhatnak reggel 7-től 11.50-ig SMS-ben a 06 30 30 30 160-as, nem emelt díjas telefonszámon a kedvencükre, akit győztesnek szeretnének látni. Közjegyző összesíti majd a szavazatokat és ugyancsak közjegyző jelenlétében derül ki, hogy ki nyeri a versenyt. A győztest a Muzsikáló délután műsorfolyamában, 15 óra után jelentik be - mondta a csatornaigazgató.



A győztes fél évig a Bartók Rádió csapatában tökéletesítheti tudását, de a szervezők remélik, hogy Tóth Endre, Véghelyi Gabriella és a második helyezett döntős hangját is hallja még a közönség.



Fekete Dániel jelenleg egy könyvkiadónál dolgozik, korábban színészként is szerepelt, tagja egy négy főből álló a capella együttesnek.



Fellegi Lénárdnak volt már rádiós tapasztalata, szinkronizált, rendezőként, zenei rendezőként is ismert, emellett játszik a Madách Színházban.



A Bartók Rádióban szeptember 22-ig várták a komolyzenét szerető, 23 és 40 év közötti érdeklődők jelentkezését a tehetségkutató programra. A csatorna 10 évvel ezelőtt már rendezett hasonló megmérettetést, Bősze Ádám és Becze Szilvia műsorvezetők, akik most mentorként vesznek részt a vetélkedőben, azóta dolgoznak a rádiónál.