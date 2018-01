Mila Kunis átvette a Hasty Pudding-díjat

Az ukrán származású Mila Kunis egy Bentley kabrióban hajtott végig a cambridge-i Massachusetts Avenue-n a díjat adományozó színtársulat nőnek öltözött férfi tagjai és egy rezesbanda harsány kíséretében. A felvonulás alatt néhány protestáló még tiltakozott az ellen, hogy a 223 éves egyetemi társulat a hagyományaira hivatkozva mindeddig nem volt hajlandó női hallgatókat felvenni színészei közé.



A tiltakozók korábban a nők egyenjogúságáért felszólaló Kunist is arra kérték, hogy ne vegye át a díjat. A színésznőnek azonban nem kellett pálcát törnie a társulat felett, mert a díjátadó előtt Amira Weeks, a színjátszó csoport elnöke bejelentette, hogy a jövő évtől nők is szerepelhetnek a darabjaikban.



A Hasty Pudding szatirikus komédiákkal szórakoztatja a közönségét, a darabokban mindeddig a női szerepeket is férfiak alakították. "A Hasty Pudding örömmel látja a nőket is a meghallgatásain és egyenlő lehetőséget nyújt számukra, hogy eljátszhassák azokat a szerepeket, amelyek megfelelnek egyéni tehetségüknek" - fogalmazott Weeks.



Az elnök hozzátette: miközben tiszteletben tartják azt a művészeti formát, amely több mint 170 éve a Pudding sajátja, tudatában vannak annak is, hogy a világ nagyot változott. Ennek megfelelve lépnek tovább, hogy a társulat kiálljon a nők jogai és a nemi egyenjogúság mellett.



A színtársulat körüli technikai munkákban, a darabok írásában, a társulat vezetésében eddig is közreműködött számos nő, színpadra azonban nem léphettek. Az arany pudingos tállal díjazott Kunis elmondta, döntésében, hogy elfogadja az elismerést, fontos szerepet játszott, hogy a társulat a jövőben nőket is beválogat a szereposztásba.