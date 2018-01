Mila Kunis kapja idén a Harvard Egyetem színjátszóinak díját

A legnagyobb múltra visszatekintő amerikai színházi csoport kedden jelentette be, hogy Mila Kunist találta érdemesnek a díjra, mivel "ő Hollywood egyik legkeresettebb színésznője, aki lebilincselő és temperamentumos".



Kunist a Darren Aronofsky Fekete hattyú című 2010-es filmjében nyújtott alakításáért Golden Globe-díjra jelölték a legjobb női mellékszereplő kategóriájában.



Legutóbbi a Rossz anyák karácsonya című filmben szerepelt, 2016-ban a Rossz anyák című filmben. Most fejezte be a The Spy Who Dumped Me című film forgatását, amely augusztusban kerül a mozikba.



2000-től ő adja Meg Griffin hangját a Family Guy című animációsfilm-sorozatban.



Kunis január 25-én veheti át a díjat, egy arany színűsütőformát a Cambridge utcáin rendezett színes felvonulás után.



A színtársulat minden évben kiválasztja az év színészét és színésznőjét. Az év színészéről később döntenek.