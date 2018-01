Mila Kunistól követelik a feministák, hogy utasítsa vissza díját

A kizárólag férfi hallgatókból álló harvardi diákszíntársulat Hasty Pudding-díjának visszautasítására szólították fel feministák, aki korábban élesen bírálta a szórakoztatóiparban tapasztalható szexizmust."Remek lenne, ha nem fogadná el ezt a díjat a nemek közötti egyenlőtlenség miatt" - mondta el Liz Kantor, aki molekuláris és sejtbiológiát tanul az egyetemen. Kantor is azok között a női hallgatók között volt, akik szerettek volna szerepelni a színtársulat idei darabjában, ezért jelentkeztek a meghallgatásra, de nem jutottak be."A campuson vannak olyan női hallgatók, akik ki akarják magukat próbálni ezen a téren is, de továbbra is elzárják előlük ezt a lehetőséget" - jelentette ki Kantor.A Hasty Pudding-díjat évente adják át a társulat által az év legjobbjának tartott férfi és női színésznek. Idén Mila Kunis lett "az év nője", Paul Rudd-ot pedig "az év férfijának" választották.Kunis csütörtökön veheti át a díjat. A színésznő még nem reagált a feminista csoport felszólítására.A harvardi Hasty Pudding társulatot 1795-ben alapították. A színjátszócsoportnak hagyományosan csak férfi tagjai lehetnek, akárcsak az egykori shakespeare-i színháznak. Női hallgatók csak a színjátszókör technikai személyzetében vagy például az évente előadott darab írójaként dolgozhatnak. Emellett a társulat vezetőtestületében vannak még nők.Idén azonban mintegy húsz női egyetemista a nők kirekesztése elleni tiltakozásul jelentkezett a társulat meghallgatására. Ezzel először 2015-ben próbálkozott két hallgatónő, de eddig még egyetlen nő sem kapott szerepet.A Hasty Pudding-díj korábbi kitüntetettjei közül 2015-ben Amy Poehler köszönőbeszédében tréfásan rápirított a társulatra mondván: ha egy georgiai golf club is hajlandó végre nőket felvenni tagjai közé, akkor itt az ideje, hogy ők is változtassanak.A Harvard Egyetem vezetése nem szól bele a diáktársulat ügyeibe. Mivel művészeti csoportról van szó, rájuk az a szabály sem vonatkozik, amely megtiltja, hogy a csak férfiakból vagy csak nőkből álló egyetemi klubok tagjai vezető szerepet kaphassanak a campuson.A diákok megosztottak a kérdésben: sokan a több évszázados hagyomány védelmében ragaszkodnak a csak férfiakból álló társulathoz.A harvardi színjátszók szatirikus darabjait maguk a diákok írják. Kantor szerint a darabokban a férfiak által alakított nők ostoba sztereotípiákat tükröznek, tetten érhető bennük a nőgyűlölet.