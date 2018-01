Milliókért árulta 13 éves kislánya szüzességét az orosz nő

Az orosz rendőrség nem csak a történteket hozta nyilvánosságra, de a 35 éves anya vallomását is, amint szenvtelen arccal elmondja, miként repült egy barátnőjével Cseljabinszkból Moszkvába, hogy ott másfél millió rubelért (6,6 millió forint) eladja 13 éves kislánya első éjszakáját - írja a Bors Az ingatlanügynökként dolgozó Irina Gladkikh nem csak leszervezte a találkozót, de át is vette az orosz fővárosban a szexért felajánlott összeget. A hatóságok ekkor csaptak le rájuk: a nő ugyanis egyenesen belesétált a rendőrség csapdájába, amikor elfogadta a magát tehetős üzletembernek kiadó álruhás nyomozótól a pénzt.Nem csak az anya ismerte be tettét, de 25 éves barátnője is bűnösnek vallotta magát, miután segített leszervezni a kamasz szüzességének eladását. A gyermeket azonnal gondnokság alá helyezték - írja a Daily Star.