Milliós kártérítést fizetnek Melania Trumpnak

Milliós kártérítést fizet és elnézést kér Melania Trumptól, Donald Trump amerikai elnök feleségétől a Daily Mail című brit bulvárlap kiadója egy rágalmazónak ítélt tavalyi cikke miatt.



Melania Trump tavaly szeptemberben perelte be a Daily Mail kiadóját, miután a brit lap azt írta, hogy Trump szlovén származású felesége az 1990-es években - amellett, hogy modellként dolgozott - egyúttal "kísérőként" is kiszolgált férfi klienseket ügynökségének közvetítésével.



Melania Trump a Daily Mail brit változata ellen a londoni felsőbírósághoz, a Mail Online amerikai kiadása ellen New Yorkban nyújtott be keresetet, 150 millió dollár kártérítést követelve a kiadótól.



Az amerikai elnök feleségét a londoni felsőbíróságon folyó eljárásban képviselő jogászok szerdán bejelentették, hogy végül peren kívüli megegyezés jött létre a felek között a kártérítésről és az bocsánatkérésről. A kártérítés összegét nem hozták nyilvánosságra, de a BBC úgy tudja, hogy 3 millió dollár körüli összegről lehet szó.



Ügyvédei szerint Melania Trump elfogadta a brit lapvállalkozás kártérítési ajánlatát és bocsánatkérését is.



A Daily Mail online felületén szerdán közzétett nyilatkozat felidézi, hogy a lapban és annak online kiadásán tavaly augusztus 20-án megjelent írás megkérdőjelezte Melania Trump "professzionális modellként folytatott tevékenységének mibenlétét", és közlésre átvett olyan állításokat, amelyek szerint Melania Trump "az egyszerű modellkedésen túl egyéb szolgáltatásokat is nyújtott".



A nyilatkozat szerint a lap elfogadja, hogy ezek az állítások nem felelnek meg a valóságnak, és ezért ezeket visszavonja. A Daily Mail egyben elnézést kért Melania Trumptól a cikk közzététele által okozott stresszért, és kártérítés kifizetésébe is beleegyezett - áll összeg említése nélkül a szerdai közleményben.



A megállapodással a londoni és a New York-i jogi eljárás is lezárult.