Milliós szerződést kötött az ATV-vel Bochkor Gábor - Egy évig biztosan látható lesz

Már korábban napvilágra került, hogy, az ATV-nek többek közt Bochkor Gábort is sikerült megszereznie. A Bors úgy tudja, hogy ennek az árát a csatorna pedig nem volt rest megfizetni és mélyen a zsebébe nyúlt: ATV-s viszonylatban nagy költségvetésű műsor lesz - mondta június végén Németh Szilárd.Azóta körvonalazódott, mennyi is az annyi - számolt be a lap a Blikkre hivatkozva: a Hajdú Péter cégével szerződött Bochkor milliós összeget vihet haza.

Milliós összegről beszélünk, de a pontos részletekről nem szeretnék beszélni, és nem is tehetem. Nem velem, a cégemmel áll majd Gábor szerződésben, így a fizetését is onnan kapja, akárcsak Sváby András

- magyarázta a lapnak Hajdú, aki azt is elárulta, hogy a műsor címe Hashtag Bochkor lesz, szeptembertől indul, és két évadra (egy őszire és egy tavaszira) szerződtek, azaz egy éven keresztül egész biztosan láthatjuk majd a show-t a tévében.