Milo Murphy törvénye - új sorozat a Disney Csatornán!

Milo Murphy a megtestesülése Murphy törvényének, ugyanis ami elromolhat, az nála el is romlik. De tudásának, hátizsáknyi kellékének, valamint végtelen optimizmusának és lelkesedésének hála fel van készülve minden eshetőségre, és bármilyen katasztrófát hihetetlen kalanddá tud változtatni. Bátor barátai, Zach és Melissa is elkísérik, így velük osztozhat az élményekben.



Milo Murphy tehát egy olyan srác, aki a balszerencséjéről híres, ugyanakkor rendkívül optimista, így mindig könnyedén túllendül a nehézségeken. Hátizsákjában, amit a régi bébiszittere, Veronica ajándékozott neki, mindig olyan tárgyakkal van tele, amikre épp szüksége van.



Melissa már régóta Milo barátja, a fiú folytonos viszontagságai ellenére imád vele lógni. Apja a helyi tűzoltóparancsnok. Titokban retteg a hullámvasutaktól.



Zack új a városban, és barátságot köt Milóval és Melissával. A focicsapat tagja, és régebben egy zenekarban énekelt. Fél a halaktól.



Az első epizódban Zack találkozik Milóval, és lekésik az iskolabuszt, így Milo egy rövidebb utat javasol. Útközben farkasok, méhek, tűz, sőt, földönkívüliek elől is bujkálniuk kell. Eközben Melissa fogadásokat köt a suliban, hogy vajon beér-e a két fiú becsöngetés előtt.



A Milo Murphy törvénye című újsorozatot május 13-tól vetíti a Disney Csatorna minden hétvégi napon 11:00-től. Az első évad 21, egyenként félórás epizódból áll.