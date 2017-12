Milyen egy menő legénybúcsú napjainkban?

Sokat hallani arról, hogy a “bulinegyed", azaz Budapest V. és VI. kerületének jelentős része tele van tivornyázó külföldiekkel, akik legénybúcsúra érkeznek Magyarországra. Nekik rengeteg cég kínál szervezett túrákat, menőbbnél menőbb programokkal, de mi a helyzet velünk, magyarokkal? Mit csinálunk mi egy legénybúcsú alkalmával? Mi számít trendi programnak így 2017 végéhez közeledve? Ezekről kérdezte a Growthery a Budapest Stag Do csapatát: tapasztalataik szerint milyen programlehetőségeket preferálnak a magyar és a külföldi vendégek?



Magyarországon a több napos legénybúcsú nem olyan népszerű, mint a külföldiek körében. Jellemzően egy budapesti átmulatott éjszaka kimeríti a legénybúcsú fogalmát itthon, és természetesen a fő napirendi pont: minél jobban felöntsenek a garatra. Ritkábban szóba kerül egy horgásztúra vagy egy balatoni ház kibérlése egy hétvégére, de a napközbeni közös programok és élményszerzés még nincs divatban. Ez a tendencia lassan kezd megváltozni és egyre fontosabb sokak számára, hogy maradandó emlékeket szerezzenek a barátaikkal - ne csak a másnaposságot tudják felidézni, amikor az unokák kérdezgetik majd a nagypapát. Miből is lehet választani, ha egy menő, egész napos, élménygazdag legénybúcsút szervezünk?

A toplistás programok a külföldiek körében, amelyek lassanként átszivárognak a magyar legénybúcsúkba is, az a paintballcsata, a gokartozás és a lövészet - a lényeg, hogy versenyezni lehessen és az alfahímek csapatát adrenalinfröccs öntse el.



Igen kedvelt az úgynevezett beerbike vagy partybike, ahol a közlekedési alkalmatosságon egy sörcsap, egy pult van középen, és mindenki alatt egy pedál. Sör minden mennyiségben, csak szuflával kell bírni Budapest rengeteg nevezetességének körbetekerését és körbeivását, míg közösen hajtja a sörbiciklit a társaság.



Ha nem egy Tour de France csapat verbuválódott össze, akkor inkább irány egy hajókirándulás a Dunán. De ahogy az ilyen buliktól megszokott, egy kicsit másképp! Nem egy hétköznapi városnéző hajókázásra kell gondolni, hisz gyakran ledéren öltözött pincérnők és egy kis sztriptíz színesíti a látnivalókat…



Ahogy leszáll az éjszaka, a budapesti belváros romkocsmáival és különleges bárjaival várja a férjjelöltet és csapatát. A spontán vándorlás helyett profi túravezető segítségével járják be a legjobb helyeket és pikáns ugratásokkal, extrém fordulatokkal készülnek a szervezők. Hirtelen rendőrök viszik el az értetlen vőlegényt? Valaki hozzábilincseli egy pultnál várakozóhoz, majd eltűnik a kulccsal? Persze, a hecc élét elveszik majd az ijedtség után érkező táncoslányok és jöhet a hajnalig tartó bulizás az exkluzív klubokban. Ahhoz, hogy felhőtlen jókedv lengje körbe a hétvégét, érdemes előre gondolkodni!

Az látható, hogy izgalmasabbnál izgalmasabb lehetőségek közül választhatunk, viszont ehhez időben kell gondolnunk a programok lefoglalásra. Senki nem szeretne egy átmulatott éjszaka után, reggel 9-kor egy vérre menő gokartversenyen támolyogva és szédülve részt venni, vagy épp a közös csapatfotózáskor a lavór felett görnyedni. A délutáni, esti időpontok gyorsan elkelnek, ne hagyjuk az utolsó pillanatra az időpontegyeztetést. Akár 3-6 hónappal előre érdemes lestoppolni a népszerű helyszíneket és programokat.



A másnaposságra egy kiadós termálfürdőzés a Széchenyi Fürdőben sokkal jobban hangzik - utána jöhetnek a további élmények, már felfrissült állapotban.



A mostanság egyre divatosabb borkóstoló is stílusos és minőségi opció, különösen, hogy számos családi pincészet ajánl komplett programokat. Igényesen kialakított szállással, jakuzzis, szaunás kikapcsolódással, helyben sütött sültekkel és finom borok sorával várják a látogatókat.



Tehetjük ezt vidéken, akár a szekszárdi, villányi borvidéken, a Balaton déli és északi partján vagy Tokaj, Hegyalja is szóba jöhet mint úticél. Ha viszont Budapest vonzáskörzetében szeretnénk maradni, akkor az etyeki borászat lesz a befutó. Külföldi célpontok - világjáró legénybúcsúkhoz

Először talán Amszterdam és Berlin, ami eszünkbe juthat. Míg Amszterdam a piros lámpás negyedével és a legális marihuánafogyasztás lehetőségével sokak fantáziáját megmozgatja, addig Berlin a hipszter, egymást érő bárok, az elektronikus zene és a hektoliternyi sör fővárosa. Multikulti és sokszínű - tökéletes helyszín egy önfeledt hétvégéhez.



A szokások és a hagyományok folyton változnak, igazodnak a hétköznapjaink üteméhez. Manapság ezek az elengedhetetlen pontjai egy felejthetetlen, legendás hétvégének az esküvő előtt.