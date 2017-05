Minden fiú Szekeres Nórát akarta

1989-ben Takács Vera rendezőnő kizárólag gyerekszereplőkkel indította útjára a Kölyökidőt azzal a céllal, hogy segítsen a tizenéveseknek eligazodni a hétköznapokban, megoldást találni a konfliktusaikra és merjék kimondani azt, ami bántja őket - írja a BorsOnline . Így a kiskamaszok nemcsak a pattanásokról, hanem a szerelemről és a szexről is nyíltan beszélhettek. A sorozat telitalálat lett, és nyolc évig bérelt helye volt a képernyőn. A teljesség igénye nélkül, Szekeres Nóra, Acél Réka, Wallot Dan Yannick, Dombóváry Kristóf és Kovács Róbert is a szemünk előtt cseperedett fel.– Jól éreztük magunkat együtt, és még fizetést is kaptunk. Tízévesen sokat nevettünk azon, hogy a mi fizetésünkből is levonták a nyugdíjjárulékot – mesélte a Borsnak Szekeres Nóra. – A szüleimtől mindent megkaptam, így sokáig gyűjtögettem a pénzt, amiből aztán számítógépet vettem. Életem meghatározó része volt a Kölyökidő.Nórától azt is megtudtuk, hogy a forgatási szünetek sem voltak kevésbé izgalmasak, mint a rögzítettek jelenetek. Ez főként a fiúknak volt köszönhető, és a részletekért át is irányított minket Kovács Robihoz, aki vörös hajával, szeplős arcával, rosszcsont viselkedésével az egyik legnépszerűbb minisztárja volt a sorozatnak.Igaz, elfogyasztottunk pár gyerekfelügyelőt az évek alatt – nevette el magát. – Igazi energiabombák voltunk, viszont határidőre végezni kellett a jelenetekkel, így gyerekfelügyelőket kaptunk. Ők fogtak össze minket, mindig tudták, ki merre van, és adott pillanatban összeterelték a csapatot. Persze, a szünetet kihasználtuk, fociztunk, fára másztunk. Emlékszem, Acél Réka egyszer úgy leesett az egyik faágról, hogy levegőt is alig kapott… Vera néni egyébként figyelt arra, hogy az eredeti karakterünkhöz hasonló legyen a szerepünk. Sőt ha észrevette, hogy valakinek megtetszett a másik, összeírta őket egy jelenetbe. Nóri minden fiúnak tetszett, én is rajongtam érte, így mindegy volt, kit írt partneréül. Ha Nórára gondolok, a kislány Nóra jut eszembe – vallotta be Kovács Robi.