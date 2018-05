Minden harmadik apa kipróbálná a gyest - grafikonok

Minden harmadik apa elmenne gyesre, ha lenne rá lehetősége - derül ki azfelméréséből. Bebizonyosodott, hogy az apák fele nem tud a munka miatt annyi időt tölteni a gyerekével, mint amennyit szeretne, harmaduk pedig emiatt frusztrált.Az Apu-kalipszis apablog kiváncsi volt, hogyan látják az apák magukat a mai munkakerőpiacon: vajon támogatják-e őket a munkaadók, illetve össze tudják-e a hangolni a karrierjüket a szülői szereppel?Az év első három hónapjában közel 1000 megkérdezett apa válaszaiból kiderült, hogy nekik is nehézséget okoz egyszerre két fronton teljesíteni. A válaszadók nagyrésze szerint gyakran (37 százalék) illetve rendszeresen (18 százalék) előfordul, hogy a munka miatt nem tud annyi időt tölteni a gyerekével, mint amennyit szeretne.Nagyon sok apa emiatt feszült, és ha a munkaadója sem rugalmas, akkor úgy érzi, csapdahelyzetben van, hiszen apaként és egyedüli pénzkeresőként nem engedheti meg magának, hogy elveszítse a munkáját.A felmérésből kiderült, hogy az apák harmada frusztrált, mert úgy érzi, nem tudja összehangolni a karrierjét az apasággal, 12 százalék egyáltalán nem kap a munkahelyén kellő támogatást az apasága megéléséhez és ezért úgy érzi, nagy rajta a nyomás. További 11 százalék úgy nyilatkozott, hogy hasonló helyzetben van, de a családja megérti.Az apák 37% százaléka hétköznapokon csupán 1-2 órát látja a gyerekét. Minden harmadik válaszadó úgy gondolja, hogy ha egy férfi a munkája miatt kevés időt tölt a gyerekével, az azért van, mert egyszerűen nincs más választása. Mindezek ellenére minden második apa szerint az egyik legfontosabb feladata, hogy eltartsa a családját, bár kétharmaduk az apai szeretetet és odaadást, 62 százalékuk pedig a megfelelő férfiminta és apakép biztosítását is fontosnak tartja.Optimizmusra ad viszont okot, hogy az apák 40 százaléka hétköznap 3-4 órát tud a gyerekével tölteni, 46 százalék pedig úgy nyilatkozott, hogy egész hétvégén együtt vannak. Ugyanennyien érzik úgy, hogy a munkaadójuk támogatja őket "apaügyben", illetve a munkájuk rugalmas, 38 százalék szerint pedig csupán hozzáállás kérdése, hogy egy férfi össze tudja-e egyeztetni az apaságot a karrierrel.Az Apu-kalipszis blog felmérése külön kitért az apás gyes kérdésére is. Nos, az apák 42 százaléka támogatja, 35 százalék viszont úgy érzi, hogy hazánkban nincs hozzá biztosítva a megfelelő rendszer. Csupán 12 százalék tartja furcsának, ha egy férfi megy gyesre, 5 százalék pedig egyenesen ellenzi.Külön érdekesség, hogy az apák harmada kipróbálná a gyest, ha lenne rá lehetősége, további 44 százalék pedig fontolóra venné, miközben a valóságban a válaszadó apák csupán 6 százaléka volt maga is gyesen.– Minden második gyesen lévő apa azért maradt otthon a babával, mert a párja többet keresett – elemezte a felmérés eredményeit Ficza János, az Apu-kalipszis blog írója – Mindez azt mutatja, hogy az apaságra pozitív hatással van a nemek közti egyenlő bérezés.A másik csoport esetében arra a kérdésre válaszolva, hogy miért nem ők mentek gyesre, 38 százalék százalék pénzügyi okokat adott meg, 22 százalék esetében az anya akart mindenképpen otthon maradni a babával, 18 százalék szerint pedig náluk más lehetőség fel sem merült.– Vagyis a legtöbb apa azért nem megy gyesre, mert nem szokás – tette hozzá Ficza.HR szakértők vallják, hogy a családalapítás támogatásához, a gyerekvállalási kedv népszerűsítéséhez és a szülésszám növekedéséhez elsősorban a nők munkaerőpiaci helyzetén kell javítani, azonban nagy szükség van az apák bevonására is.– Az utóbbi időben ráadásul a férfiak részéről is egyre nagyobb lett az igény az apaság megéléséhez, hiszen ők is teljes értékű szülők szeretnének lenni – mondta el az apablogger.