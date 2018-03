Minden nap nőnap az Oltári csajok szívtiprói számára

Ember Márk

Kedves férfiak, milyen lenne az élet hölgyek nélkül? Bizonyára keserves, sivár és halálosan unalmas. A tavasz beköszöntével érkező nőnap tökéletes alkalmat nyújt az udvarlás mellett arra is, hogy a pasik kimutassák a tiszteletünket és megbecsülésünket a gyengébbik nem iránt. Így tesz az Oltári csajok két macsója, Márk és Kornél, azaz Jaskó Bálint és Ember Márk is. Elárulták, ők hogyan kedveskednek ilyenkor a számukra fontos hölgyeknek.Bár a sorozatban az általuk megformált karaktereik sokban különböznek, az életben a nők iránti tisztelet és figyelmesség terén egy húron pendülnek a fiatal színészek. Ember Márk, az Oltári csajok hősszerelmes Kornélja az a szereplő, akivel nagyon csúnyán elbánt a körülötte lévő nőgárda, amit nem is hagyott szó nélkül. A való életben viszont egészen más a helyzet, és elárulta, kiskora óta különös figyelmet fordít erre a napra.– Valamiért odahaza a nőnapot már egészen kiskorunktól kezdve minden évben megünnepeltük. Nagyon az ügyünknek éreztem én is, és a környezetem is. Sulis korunkban volt, hogy az osztály lány tagjainak a padja fölé rózsákat akasztottunk a lámpára. A színházban is mindig készülünk valamivel, igyekszünk meglepni a kolléganőket. Én azt mondom, ne csak egy nap ünnepeljük a nőket, legyen minden nap nőnap! Elég szomorú lenne az élet nélkülük – mondta a Vígszínház színésze.A sorozat Márkja, Jaskó Bálint szívesen gondol vissza a gyermekkorára. Az édesapjával mindig valami aprócska ajándékkal készültek a család hölgytagjai számára, viszont nem egy-egy naphoz kötődött az ünneplés, hanem bármilyen napból varázsolódhatott nőnap.– Volt persze, hogy ez pont nőnapra esett, de azt hiszem fontosabb volt és most is fontosabb nekem, hogy mindennap lehet ünnep! Bármelyik nap kedveskedhetünk a hozzánk közelállóknak! Talán az ünnepek pont erre valók, hogy erre figyelmeztessenek! De a nemzetközi nőnap kapcsán talán az a legfontosabb, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy ne jelentsen semmiféle előjogot férfinak vagy nőnek lenni. Legyen valódi egyenlőség! – mondta Bálint.