Mindenki bedőlt Hargitai Bea áprilisi tréfájának

A Prágában élő egykori nyuszilány gömbölyödő pocakjáról osztott meg egy fotót az instagramon, amit a hatás kedvéért még gólyás matricával is ellátott.Persze a figyelmesebb szemlélők kiszúrhatták a turpisságot, ha a falak furcsán görbülő íveire néztek. De hát lássuk be, senki sem hibáztatható, hagy egy ilyen fotó láttán, nem a vicc jut elsőre eszébe, még ha április 1-jét is mutat a naptár.Azért Bea kommentekben igyekezett azonnal tisztázni, hogy csupán a húsvéti sonkának, kalácsnak, na és némi photoshopnak köszönhető az a terheshas, és szó sincs arról, hogy kistertvért kapna a 2015 májusában született kisfia. Majd ezt egy következő fotón egyértelműsítette is.A poszt egyébként sokakban megütközést váltott ki. Többen kommentben szóvá is tették, hogy azoknak a nőknek, akiknek nem lehet gyereke, fájdalmas az ilyen viccelődés.