Mindenki rosszul főzi a kávét?

"Otthon kotyogóssal készíthető el a legfinomabb kávé."

Alfonso Bialetti 1933-ban találta fel a kotyogóst, de Magyarországon csak a kávékultúra fellendülésével vált igazán ismertté. Bár a szerkezet eljutott hazánkba, a használati utasításokkal nem mindenki van pontosan tisztában.

Mivel a kotyogósban egyszerre alacsony a nyomás és magas a hőmérséklet, minél forróbb vizet kell beleönteni. Köztudott, hogy a kávé 98-99 százaléka víz, tehát annak minőségére is érdemes nagy hangsúlyt fektetni

Nagyon sok múlik a kávé minőségén és a frissességén is. A kotyogósban főtt kávé koffeintartalma magasabb, mert a robusta kávék erősebbek. Az eszköz ráadásul közel sem ugyanaz, mint a kávézókban használt espresso technológia

A kotyogóssal otthon főzött kávékról általánosságban elmondható, hogy keserűek, pedig a két dolog nem jár kéz a kézben. Ennek oka, hogy a túlnyomó többség rosszul készíti, hiszen már az sem mindegy, hogy milyen vizet töltünk az eszközbe.– magyarázta Hegedüs László, A Paksi Kávé baristája.A másik alapvető hiba, amit gyakran elkövetünk az, hogy letömjük a kávét. Ez azért baj, mert a víz nem tudja alaposan átmosni. Fontos továbbá, hogy a kotyogóson található biztonsági szelep fölé ne kerüljön víz, másként biztosan nem lesz aromatikus a kávé.„Ha betartjuk ezeket az íratlan szabályokat, akkor akár már 1 perc 40 másodperc után kijön a kávé. Így lesz a lehető legfinomabb, mert a kotyogós minimális ideig érintkezik a gőzzel, vízzel" – mondta a barista.A szakértő tévhitnek nevezte, hogy a kotyogós egyenlő a keserű kávéval. Arról is beszélt, hogy az otthoni adag mindig erősebb annál, mint amit a kávézókban fogyasztunk.– fogalmazott Hegedüs László, A Paksi Kávé baristája.A szakértő mindazonáltal úgy látja, hogy otthon kotyogóssal készíthető el a legfinomabb kávé, ő mindenkinek ezt szokta javasolni. A barista azt is elárulta, hogy a közepes pörkölésű kávékat ajánlja fogyasztásra.Tanulság: kotyogóssal is lehet isteni kávét főzni.