Mindent vitt a múlt héten A Konyhafőnök VIP

Öt hét után véget ért az RTL Klubon A Konyhafőnök VIP, a Gáspár Bea győzelmét hozó gasztro reality minden eddiginél erősebb nézettségi számokat produkált a kereskedelmi célcsoportban. A finálé adás 28,4 százalékos közönségarányt ért el a kereskedelmi célcsoportban, így megkérdőjelezhetetlenül végzett a 18-49-es korosztály körében az első helyen. Az RTL Magyarország többi produkciója is sikeres időszakon van túl, így összességében abszolút az elmúlt héthez képest is nőtt a cégcsoport vezető pozíciója a főműsoridős nézettség tekintetében.



Öt héten át az RTL Klub legjobban teljesítő főműsoridős produkciója volt A Konyhafőnök VIP. A 26 sztár küzdelmét bemutató gasztro reality abszolút siker volt a kereskedelmi célcsoport körében. Az utolsó, döntő hétre minden eddiginél magasabb közönségarányokat szállított a műsor: átlagosan 26,4 százalékot ért el. Gyakorlatilag napról-napra emelkedett a döntő hetén a közönségarány és a nézőszám is. A záró adás, melyben kiderült, hogy Gáspár Bea lett A Konyhafőnök VIP győztese az évad legmagasabb közönségarányát, 28,4 százalékot ért el. Ehhez kimagasló nézettség is párosult, így a kereskedelmi és a teljes lakosság körében is a legnézettebb műsor lett. A realitynek egy vetélytársa volt múlt héten: saját maga. A kereskedelmi célcsoportban felállított toplista 2., 3., 4. és 6. Helyét is A Konyhafőnök szerezte meg. A múlt hét legnézettebb műsora május 2-től átadja sávját az RTL Klub vadonatúj, forradalmi párkereső produkciójának, a Házasság első látásra című realitynek, melyet a nézők május 12-ig, hétköznap esténként 18.55-ig láthatnak majd a piacvezető kereskedelmi csatornán.



A kereskedelmi célcsoport toplistájának első felében most is szinte csak RTL Klubos műsorok találhatóak. A Konyhafőnök VIP-en kívül kiválóan szerepelt az Éjjel-Nappal Budapest, megszerezve a 5., 7., 8., 10 és 14. helyet. A piacvezető kereskedelmi csatorna másik napi saját gyártású sorozata, a Barátok közt valamennyi epizódja bekerült a top20-ba, a legnézettebb adás az április 28-ai volt, ami a lista 9. helyét szerezte meg.



Nincs változás a hírműsorok versenyében sem, ahogyan eddig is, úgy a 17. héten is az RTL Klub Híradója volt a legnézettebb hírműsor a kereskedelmi célcsoportban. A 18-49 évesek körében az elmúlt héten átlagosan 19,4 százalékos produkált. A TV2 Tények ezzel szemben átlagosan 15,8 százaléknyi nézőt tudott csak képernyő elé ültetni a kereskedelmi célcsoportban. A két hírműsor között gyakorlatilag stabil és állandó ez a különbség. A 17. héten egyébként az április 27-ei Híradó volt a legnézettebb a 18-49 évesek körében: a nézettségi toplista 17. helyét szerezte meg és 22,7 százalékos közönségarányt ért el. Az RTL Klub Hírigazgatóságának műsorai közül a Fókusz Plusz is befért a toplista első felébe, megszerezve a 25. helyet.



Az RTL Magyarország kábelcsatornái közül ezúttal is a Film+ volt az, ami bekerülhetett a top50-es listába. Az április 30-án vetített 2012 című amerikai katasztrófafilm 8,1 százalékos közönségarányt és egy 47. helyet szállított.



A múlt hét legnézettebb filmjeit szintén az RTL Klubon láthatták a nézők. Vasárnap a Kavarás című amerikai vígjáték 17,5 százalékos közönségarányt és előkelő 12. helyet produkált, míg a Nagy Nap című romantikus vígjáték 17,1 százalékot ért el, ami nézettségben a 19. helyen futott be. A sikerfilmeknek is köszönhetően az RTL Klub nemcsak a hétköznapokon, hanem szombaton és vasárnap is megnyerte a főműsoridős nézettséget, utóbbinál 1,7 százalékponttal megelőzve a TV2-t.



Csoportszinten egyébként csaknem másfélszeres volt a különbség a 17. héten az RTL Magyarország és a TV2 csoport csatornáinak nézettsége között a kereskedelmi célcsoportban, főműsoridőben. Az RTL Magyarországhoz tartozó csatornák átlagos, 17. heti főműsoridős Live+As Live közönségaránya a 18-49-es korosztály körében ugyanis 33,1 százalék volt, míg a TV2 Csoport mindössze 20,1 százalékot ért el, vagyis a 16. héthez képest 2,4 százalékponttal nőtt az RTL Magyarország előnye. Az RTL Klub főműsoridőben a kereskedelmi célcsoport körében idén az eddigi esték 92 százalékát nyerte meg. A számok nyelvén ez annyit tesz, hogy az RTL Klub idén 112 alkalommal volt a legnézettebb csatorna a kereskedelmi célcsoportban, míg a TV2-nek ez idén eddig még továbbra is csak hatszor adatott meg.