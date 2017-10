Mindent vitt a TV2 nagyszabású show-ja!

Október 16-án indult a TV2 nagyszabású show-ja, a Ninja Warrior Hungary. A játékosok emberfeletti teljesítményére rengetegen voltak kíváncsiak, ami a nézettségi listák csúcsára repítette a műsor nyitó adását.



A TV2 őszi programkínálatának egyik legnagyobb szabású új műsora a tegnap debütált Ninja Warrior Hungary. Az IKO Műsorgyártó által készített produkció monumentális akadálypályáján való végighaladás kiemelkedő fizikai és mentális igénybevételt jelent minden egyes versenyző számára. A világszerte rendkívül sikeres formátum magyar verziójának első adása kiemelkedő számokat produkált, mindhárom célcsoportban megnyerte műsorsávjának nézettségi versenyét. A 18-59 és 18-49 közönséget vizsgálva hétfőn egyértelműen nem volt népszerűbb műsor a Ninja Warriornál, előbbiben a nézők 19,6 százaléka, utóbbiban 21,8 százalékuk izgulta végig az elszánt sportemberek elképesztő teljesítményét. A teljes lakosságban is remek eredményt ért el a show, több, mint 811 ezer néző követte figyelemmel a játékosok heroikus küzdelmét, míg az RTL Klub főzőműsora, a Konyhafőnök VIP-re ennél kevesebben kapcsoltak, összesen 694 ezer nézőt ültetett a képernyők elé.



Október 16-án nem csak a Ninja Warrior ért el piacvezető pozíciót, hanem a TV2 is. Teljes napon mindhárom kiemelt célcsoportban megverte legfőbb konkurensét, mind csoportszinten, mind a főcsatornák versenyében legyőzte az RTL-t. A teljes lakosság körében 15 százalékos közönségaránnyal nyert az RTL 12 százalékával szemben, 18-59-ben 12,9 százalék - 11,7 százalék (TV2 vs. RTL Klub) volt az eredmény, míg 18-49-ben az éppen tévénézők 13,3 százaléka választotta a TV2-t, míg az RTL Klubot 11,6 százalék.



A TV2 hétfő esti átlagos főműsoridős közönségaránya a Ninja Warriornak köszönhetően a 18-59-es célcsoportban az elmúlt hét hétköznapi átlagos közönségarányához képest 50 százalékos emelkedést mutat (16,4 százalék vs. 10,9 százalék).



Ninja Warrior Hungary hétfő esténként 19 órától a TV2 műsorán!



Forrás: Nielsen közönségmérés, valósidejű nézettségi adatok alapján