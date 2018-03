Mindig legyen önmaga, mindenki más már foglalt

Mérgezett sajttortával tört honfitársa életére egy orosz nő Brooklynban 2016-ban - derül ki a helyi idő szerint szerdán New Yorkban benyújtott vádiratból. A nyomozás arra derített fényt, hogy a 42 éves Viktorija Naszirova nyugtatóval felütött sajttortával kereste fel 35 éves, szintén orosz áldozatát.



A Naszirovára hasonlító nő el is fogyasztotta süteményt, majd rosszul lett, és elájult. Másnap találtak rá eszméletlenül az ágyában. Támadója altató pirulákat szórt szét körülötte, hogy öngyilkosság látszatát keltse. Az áldozat később vette észre, hogy útlevele, munkavállalási engedélye, pénze és gyűrűje is eltűnt. A vádhatóság szerint a vádlott ellopta áldozata személyazonosságát. Viktorija Naszirova ellen a többi között gyilkossági kísérlet, kifosztás és rablás miatt emeltek vádat. Akár 25 év börtönt is kaphat.