Minnie egér is csillagot kapott Hollywoodban

A népszerű Disney-rajzfilmfigura, Minnie egér kapott csillagot hétfőn a hollywoodi Hírességek sétányán.



Mickie egér párja idén ünnepli 90. születésnapját: a bájos rajzfilmfigura Walt Disney Willie gőzhajó című 1928-as fekete-fehér filmjében jelent meg először és azóta több mint 70 filmben szerepelt.



"Ahogy az Hollywoodban lenni szokott, Minnie is megannyi emlékezetes alakítást nyújtott, mégis Mickie aratta le a babérokat" - jegyezte meg a hétfői ceremónián Bob Iger, a Disney vezetője, hozzátéve, hogy a szórakoztatóiparban eltöltött kilencven év után, igazán itt az ideje, hogy az egérlány is megkapja az őt megillető elismerést.



1978-ban Mickey egér volt az első rajzfilmsztár, amelynek csillagot szenteltek a Hírességek sétányán. Azóta Tapsi Hapsi, Csingiling, Donald kacsa, Hófehérke és Snoopy nevét is megörökíti csillag.



A Minnie-nek szentelt 2627. csillag leleplezésén Mickie egér, valamint a stílszerűen talpig pöttyökbe öltözött Katy Perry amerikai énekesnő és Heidi Klum német modell is részt vett.



A divatikonként és a pop kultúra megkerülhetetlen alakjaként ünnepelt karakter - egy jelmezbe bújt színésznő révén - "személyesen" is jelen volt a leleplezésen.



A Hírességek sétányán több mint ötven éve gyűlnek a szórakoztatóipar nagyságainak csillagai. A színházi, a filmes, a televíziós, a rádiós és a zenei világ hírességei közül évente mintegy kéttucatnyi újabb személy kap csillagot.