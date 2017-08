Mintegy 20 filmből választhat a magyar Oscar-nevező bizottság

Az elmúlt időszak rekordszámú magyar filmbemutatója miatt mintegy húsz alkotásból választhat idén a magyar Oscar-nevezésről döntő szakmai bizottság - közölte a Magyar Nemzeti Filmalap az MTI-vel hétfőn.



Az amerikai filmakadémia szabályzata szerint az idegen nyelvű film kategóriában minden ország egyet nevezhet a 2016. október 1. és 2017. szeptember 30. között hazai moziforgalmazásban bemutatott alkotások közül. Ebben az időszakban mutatták be többek között Herendi Gábor Kincsem című romantikus kalandfilmjét, Mundruczó Kornél legújabb alkotását, a Jupiter holdját, valamint Török Ferenc 1945 című drámáját és Enyedi Ildikó Testről és lélekről című Arany Medve-díjas filmjét is.



A magyar Oscar-nevezésről döntő testületben a Filmalap Filmszakmai Döntőbizottságának tagjai - Havas Ágnes, a Filmalap vezérigazgatója, Kálmán András forgalmazási szakember, Kovács András Bálint egyetemi oktató és Andy Vajna filmügyi kormánybiztos - mellett Divinyi Réka forgatókönyvíró, Goda Krisztina rendező és Sándor Pál producer vesz részt idén. A héttagú grémium szeptemberben dönt a magyar Oscar-nevezésről.



A filmvilág vitathatatlanul legnagyobb presztízsű megmérettetésén az országok hivatalos nevezéseiből az amerikai filmakadémia képviselői választják ki január elején az öt jelölt játékfilmet, közülük kerülhet ki végül a legjobb idegen nyelvű filmnek járó Oscar-díj nyertese. A jelöltek listáját január 23-án hozzák nyilvánosságra, az Oscar-gála március 4-én lesz Los Angeles-ben - olvasható a közleményben, amely kitér arra is, hogy jövőre 90. alkalommal adják át az amerikai filmakadémia elismeréseit.