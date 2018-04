Mire kattan a nő? Infografikával!

Mikor, mire és mennyit használják a nők mobiljukat? Az ilyen alapvető kérdések mellett arra is választ kaptunk az NLCafé legújabb felméréséből, hogy a telefonnak milyen hatása van az online világhoz való emocionális kötődésünkre. A piacvezető női portál Mire kattan a nő? A mobil alap. És az influencer? nevet viselő konferenciájának második felében arra is kitértek a szakértő előadók, hogy a közösségi média és az influencer-jelenség mennyire formálja véleményünket és online viselkedésünket.Az NLCafé kérdőívét kitöltők 45 százalékának fontos a telefon külalakja, ami tökéletesen bizonyítja, hogy a zsebünkben lapuló kis eszköz mekkora státuszszimbólummá vált az évek alatt – ám a fő funkciója a válaszadók 83 százaléka szerint továbbra is a telefonálás.– Nem titkolt tény, hogy direkt úgy állítottuk össze ezt a kérdéssort, hogy két év múlva ugyanebben a formában, ugyanennek a célcsoportnak újra kiadhassuk és felmérhessük a különbséget és a rohamos változásokat, irányokat – mondta el a negyven pontból álló kérdőív kapcsán Kisszékelyi Veronika, a Central Médiacsoport online női portfólió menedzsere.Dr. Pintér Róbert internetkutatótól azt is megtudhattuk, hogy a férfiak és nők közötti digitális szakadék egyre kisebb, csupán a használati módokban figyelhetők meg különbségek. A korosztályok közötti különbség viszont továbbra is mérhető, a vizualitás és a képek pedig egyre inkább felértékelődnek. Tari Annamária klinikai szakpszichológus azt hozta fel példának, hogy régebben egy utazásról hazatérve ódákat tudtunk mesélni, ma pedig inkább csak megmutatjuk a képeket, amiket maximum tőmondatokban "illusztrálunk". A szakértő szerint ez a belső képek és a fantázia termelődésének visszafejlődéséhez vezethet.A konferencia második felében kicsit más irányból közelítették meg az előadók az online világot. Elsőkörben Pácsonyi Daniella, az NLCafé főszerkesztője beszélt Mádai Viviennel az Instagramról és a képek mögött álló világról. A műsorvezető elmondta, hogy egy instaprofil attól lesz jó, hogy a tartalomból átérződik az ember személyisége és nem csak jellegtelen képek sorát posztolja. Elmondása szerint ezért is van az, hogy csak olyan együttműködéseket vállal, amelyekkel tényleg azonosulni tud és olyan termékeket posztol csak, amelyekkel egyébként is elégedett.A főszerkesztő később a véleményvezér és az influencer fogalmak közötti különbségekről beszélt.– A hatékonyság kedvéért minden esetben tisztázni kell a különbségeket. Az influencer – nagyon általánosítva – megmondja a követőtáborának, hogy mi a jó, a véleményvezér pedig minden posztjával üzen valamit, háttértudást ad, hogy a követő maga hozza meg a döntést.Emiatt tekintenek például az NLCaféra is véleményvezér site-ként, hiszen médiumként is üzenetet közvetít és képvisel.Hajagos Rita, a Red Lemon Media egyik tulajdonosa, szakmai vezetője – akik egyébként a korábban megszólaló Mádai Vivient is képviselik – többek között az ügyfél oldalon felmerülő kérdésekről, hitelességről és az influencer önazonosságáról is beszélt, majd elmondta, hogy az ügynökség egyfajta szűrőként is működik az influencer és a (potenciális) ügyfelek között – mindez leginkább azért, hogy a tartalomgyártás hiteles és minőségi maradhasson.