Miről álmodik a magyar sugar baby?

Az emberek többsége az ébren töltött idejének közel felét álmodozással tölti – derült ki egy átfogó kutatás keretében még a kilencvenes évek végén. A pszichológusok ugyanúgy álmodozásnak tekintik a jövőbeli események tervezgetését és az életünket végigkísérő vágyálmokat is, igaz annak más-más típusaként kezelik. Különleges kísérletbe fogott az egyik hazai társkereső oldal, amikor arra volt kíváncsi, hogy társkeresőik milyen bakancslistát állítanának össze, elsősorban az élményszerzést helyezve a középpontba.



A társkeresők néhány nap alatt több ezer bakancslistás vágyukat adták meg az oldalon, amelyek összesítéséből kiderült: mi a legjobban áhított élmény, amit egy egyedülálló társkereső szeretne átélni, természetesen már az új párjával együtt.



Az még nem meglepő, hogy a listán szereplő legkedveltebb élmények közül nagyon sok az egzotikus utazás (Karib-tenger, Taj Mahal, afrikai szafari), de az már igen, hogy a nők és a férfiak bakancslistája ugyanazzal az élménnyel kezdődik: a legtöbben ugyanis a sarki fényt szeretnék megnézni Norvégiában. A sarkkörtől nem messze, Budapesttől légvonalban 2588 km-re lévő norvégiai Hammerfest városában lehet látni a legszebb sarki fényt az utazók szerint. A Puncs.hu utánajárt, hogy milyen kiadással kell számolnia annak, aki elutazna ide néhány napra.



Repülőjegy két főre 150-550 ezer Ft között foglalható attól függően, hogy megelégszünk-e a turista osztállyal (esetleg Oslótól vonatoznánk, esetleg buszoznánk a végcélig) vagy inkább kényelmesebb körülmények között utaznánk. Szállás egy hosszú hétvégére 100-150 ezer Ft-ot kóstál 3 éjszakára. Az utazás és a szállás mellett természetesen enni is kell, ezért megnéztük a Tripadvisor ranglistáján a legkedveltebb hammerfesti étterem árait. Ha kifejezetten norvég különlegességre vágyunk, érdemes rénszarvas steak-et kérnünk (12500 Ft), így egy kétszemélyes vacsorára könnyedén elkölthető 30-40 ezer Ft is akár a sarkkör közelében. A három napnyi étkezésre tehát számolhatunk 100-150 ezer Ft-ot.



Ha mindezt összeadjuk (és kiegészítjük még némi költőpénzzel), a „gazdaságos" megoldást követve is legalább félmillióba kerül a gyönyörködés a helyszínen a természeti csodában, de ha kényelmesebben utaznánk és meg szeretnénk kóstolni egy-két helyi ételkülönlegességet is, könnyedén egymillió Forintig is felkúszhat a számla.

A bakancslistán természetesen felbukkannak extrémebb élmények is, mint például a repülős tandemugrás, vagy a delfinekkel való úszás is, de a sarki fény mindent visz. Félmillióért kipróbálható ez is.