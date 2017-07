Mit adtak nekünk a skótok? 5+1 dolog amivel megváltoztatták az életünket

A játék szabályait először a középkori Skóciában fektették le.

A vízvezetéket ugyan nem, de jó néhány praktikus találmányt nekik köszönhetünk. Összegyűjtöttük, mivel tették még szebbé az életünket a Felföld lakói.A Skócia keleti partján található kisváros, St. Andrews a golf szülőföldje titulus büszke tulajdonosa. Itt található ugyanis a világ legrégebbi, kb. 600 éves golfpályája.Bár a népszerű labdajáték pontos eredete kétséges, a játék szabályait először a középkori Skóciában fektették le. Sőt, 15. századi írásos emlékek szerint a túlságosan elterjedt „gowf" nevű sport gyakorlását egy időben királyi rendelet tiltotta, mivel a lakosságot a hasztalan időtöltés helyett íjászatra szerették volna ösztönözni. Száz évvel később viszont enyhült a tiltás, VI. Jakabnak már saját, királyi ütőkészítő mestere is volt.

Gyalogost gázoltak az első járgánnyal, ennek köszönhető, hogy beszámoltak róla.

Kedvenc kétkerekűnket egy kísérletező kedvű skót kovácsnak köszönhetjük.Kirkpatrick Macmillan ugyanis elsőként alkotta meg a pedállal hajtott kerékpárt, találmánya pedig egy komikus véletlennek köszönhetően indult el a világhírnév útján. A felfedezésről 1842-ben egy glasgow-i napilap adott hírt: az újság egy furcsa balesetről számolt be, miszerint egy ismeretlen úr egy eredeti tervezésű, furcsa kerékpárral elgázolt egy gyalogost. A szórakozott ismeretlen büntetése öt angol shilling volt.

Autodidakta mérnökként kísérletezett a mozgókép létrehozásával Baird.

John Logie Baird, otthonaink elengedhetetlen kellékének atyja kalandos utat járt be a világító doboz feltalálásáig. A skót villamosmérnök egyetemi tanulmányai az első világháború miatt félbeszakadtak, így eredeti terve helyett változatos ügyletekkel próbálta megalapozni a szerencséjét.Karib-szigeteki lekvárüzemének csődje után gyakorlatilag autodidakta mérnökként kísérletezett a mozgókép létrehozásával. Először egy londoni áruházban mutatta be készülékét a nagyközönségnek, a siker és a befektetők azonban várattak magukra. Végül 1930-ban egy rövid játékfilm adásával tört meg a jég, egy évvel később a BBC már ezen keresztül közvetítette az egyik legjelentősebb angliai társadalmi eseményt, az epsomi derbit.

Egy órásmesternek köszönhető a vízöblítésű illemhely, amitől először mindenki ódzkodott.

A sátorozós fesztiválok szezonjában értékeljük csak igazán a derék edinburgh-i óramester, Alexander Cumming találmányát. Bár I. Erzsébet már büszkélkedhetett hasonló, öblítésre alkalmas illemhellyel, sem a nemesség, sem a köznép nem cserélte le jól bevált toalettszékét vagy ágytálát a különös tákolmányra. A mai angol (vagy helyesebben inkább skót) WC elődjét, a vízöblítéses toalettet végül az egyébként orgonakészítőként is tevékenykedő polihisztor szabadalmaztatta 1775-ben.

Egy orvos unalmában írta meg a különc nyomozó történetét.

Mivel a páciensek messziről elkerülték rendelőjét, a fiatal edinburgh-i orvos történetek papírra vetésével ütötte el az idejét. 1887-ben egyetemi tanára mintájára formálta meg az irodalomtörténet egyik legnagyobb detektívjét. Sir Arthur Conan Doyle novelláival nemcsak időtálló karaktert, hanem a klasszikus detektívregény műfaját is megteremtette. A történetekbe belefáradt író ugyan 1893 decemberében megpróbálta elveszejteni hősét, a briliáns nyomozó rajongói azonban a Bobby Ewing-mentőakciót is megszégyenítő tiltakozásba kezdtek. Sherlock Holmes így egy csavaros fordulattal tovább dolgozhatott London legsötétebb bűnügyein – összesen négy regény és ötvenhat novella oldalain.

Nem mindegy, hogy whiskey vagy whisky!

Skóciai nyaralásunk alatt óvakodjunk attól a végzetes hibától, hogy összetévesztjük a whiskey-t az ország nemzeti italával, a több mint száz hazai lepárlóban készülő „élet vizével", a whisky-vel! Az eredeti scotch készítését szigorú törvények szabályozzák: nem csak a lepárlás, hanem az érlelés is csak skót földön történhet legalább három éven és egy napon át, de az előírások között szerepel például a legfeljebb hétszáz literes tölgyfahordó is. A világ legnépszerűbb röviditalát több mint kétszáz országba exportálják, kedvenc márkájukat, a The Famous Grouse-t pedig a királynő is ’Royal Warrant’ címmel tüntette ki.