Mit gondolnak színészeink a magyar filmről? Videóban mondják el

A Filmalap kezdeményezésére ezentúl minden április 30-án vetítésekkel és programokkal ünnepeljük a Magyar film napját országszerte, a hagyományteremtő céllal elindított kezdeményezéshez néhány nap alatt több tucat filmes szervezet, köztük a filmforgalmazók és a legnagyobb mozihálózat is csatlakozott.A magyar filmművészet megszületése óta eltelt közel 120 év minden időszakában nagy számmal voltak jelen olyan kiemelkedő tehetségű filmalkotók, akik hazai vagy külföldi pályájuk során világhírűvé tették a magyar filmet és a magyarországi filmgyártást. Az első magyar filmet, a Zsitkovszky Béla rendezésében készült A táncz című alkotást 117 évvel ezelőtt 1901. április 30-án mutatták be az Uránia Tudományos Színházban, a mai Uránia Nemzeti Filmszínházban, amelynek tetőteraszán forgatták.Ezentúl minden évben tisztelegjünk a magyar film nagy korszakai és alkotói előtt A magyar film napján!A Filmalap közzétett egy felhívást, ami arra buzdítja a mozikat, a forgalmazókat, a művelődési házakat, könyvtárakat, iskolákat és minden kulturális és oktatási intézményt, hogy saját szervezésű programokkal csatlakozzanak a hagyományteremtő ünnepléshez.A programok lehetnek vetítések, találkozók, szakmai beszélgetések, játékos vetélkedők – bármi, amivel a csatlakozó intézmények országszerte meg tudják szólítani és be tudják vonni a filmszerető közönséget. A már csatlakozott intézmények között van az Art Mozi Egyesület, a Budapest Film, a Cinema City, a Magyar Művészeti Akadémia, a Magyar Filmakadémia, az Uránia Nemzeti Filmszínház és számos forgalmazó, vidéki művelődési ház és mozi - számolt be a Magyar Nemzeti Filmalap.A magyar film napjára a Magyar Nemzeti Filmalap Filmarchívum Igazgatósága a magyar filmtörténetet átölelő filmlistát tett közzé, amelyből a partnerek kiválaszthatják a vetíteni kívánt filmeket. A lista a felújított és digitalizált filmekkel folyamatosan bővül.A Filmalap és az Uránia Nemzeti Filmszínház például egész napos közös programsorozattal ünnepli A magyar film napját április 30-án. Kiállítás készül A táncz című első magyar mozgókép fennmaradt jelenetfotóiból az Országos Széchenyi Könyvtár közreműködésével.A délelőtti program Dargay Attila(1985) című rajzfilmje felújított változatának premierje lesz a Kedd Stúdió forgalmazásában.Az Urániában filmrajzoló, képregény készítő és egyéb izgalmas foglalkozások várják a gyerekeket. A közelmúlt legnagyobb közönségsikere, ais műsoron lesz, majd a magyar filmművészet előtt tisztelegve az 1918-ban Garas Márton rendezésében készült némafilmet,-t vetítik, zongorán kísér Darvas Ferenc. Az esti program 35 mm-es kópiáról Tímár Pétercímű zenés kultfilmje lesz Gálvölgyi János, Galla Miklós, Nagy Natália, Molnár Piroska, Németh Kristóf, Reviczky Gábor, Igó Éva és Lázár Kati főszereplésével.