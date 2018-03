Mit szólna, ha reggel ez a kép fogadná a fürdőszobában? Fotó!

A csaknem két méteres varánusz az egyik műanyag polcon pihent.

Szokatlan látogatót talált a fürdőszobájában egy idős thaiföldi férfi: csaknem két méteres varánusz pihent az egyik műanyag polcon.Az óriásgyík hatalmas felfordulást okozott a Bangkok elővárosában lévő ház helyiségében, ugyanis egy olyan polcon pihent, ahol a férfi egyébként a pipereholmijait tartja.A 81 éves férfi előbb a mobiltelefonjával lefényképezte a varánuszt, majd rázárta az ajtót és segítséget kért. Az óriásgyíkot szakemberek fogták be és engedték vissza a természetbe.Bangkokban és környékén gyakran látni varánuszokat, a város csatornáiban sok példány él és az sem ritka, hogy parkokban bukkannak fel. Azt azonban nem tudni, hogy a mostani eset hogyan történt: a varánusz a csatornából is bejuthatott a fürdőszobába, de akár a nyitott ajtón is bemehetett a lakásba.