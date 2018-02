Mivel díszíti a magyar az autóját?

Használtautó.hu előző kutatásából kiderült, hogy a magyarok közül sokan szebb nevekkel becézgetik az autójukat, mint a párjukat. Vajon tényleg ennyire kedves számunkra az autónk? Hányan lehetnek azok, akik a becéző szavakon túl is kifejezik szeretetüket a kocsijuk iránt?A mostani kutatásban a használt autókkal foglalkozó oldal annak járt utána, hogy díszítik-e a magyarok az autójukat bármivel - akár kívülről, akár belülről. A kérdőívet több mint tizenötezer autótulajdonos töltötte ki, és a válaszadók 16% állította, hogy díszíti az autóját és nem is akárhogyan…. Bólogató kutyus a műszerfalon, plüss dobókocka a visszapillantón, egyedi mintás üléshuzat és kormányvédő, LED fények kívül-belül, dísztárcsa és alufelni, matrica a humoros rendszámtábla mellett, króm díszcsík, szélterelő, ültetés, spoiler, hátsó szárny, orrdísz, lábtérvilágítás, zászló, szempillák a lámpán, a határ a csillagos ég.

, 34%-a azoknak, akik belső díszítést választanak, erre teszik le a voksot, ezután következik az egyedi üléshuzat (20%), a visszapillantóra akasztott dísz (19%), majd jöhet a kocsiba a bólogatós kutya vagy egyéb plüssállat (13%). Akinek pedig ez sem volt elég (15%), az például műfüvet rakatott a kocsijába, mini diszkógömböt lógatott fel a tetőre, egy úr pedig felfújható ufót, bárányt és plüss medvéket tárol a műszerfalán., 30%-a azoknak, akik kocsijuk külsejét díszítik, ezt választják, a matricázás (26%) a második legnépszerűbb külső díszítési mód, ezután a külső ledfények (14%) következnek, ezen felül pedig humoros, vagy egyedi rendszámtáblával (4%) lehet tovább fokozni a kocsikülsejét. 24%-a a kocsijukat kívülről díszítőknek egyedi módszert választott, cápauszonnyal szerelte fel autóját, vagy éppen éjjel világító bohócfejjel rémiszt az utakon.

Akik hazaszeretetüket szeretnék hangsúlyozni, azok tehetik ezt Nagy-Magyarország térképpel, Trianonos idézetekkel, vagy akár nemzeti színűvé matricázott visszapillantó tükrökkel. Utóbbi a 2016-os labdarúgó EB magyar szurkolóinak egyik közösségi jele is volt, így mára nem tudni, hogy aki még mindig háromszínű tükörrel jár az hazaszerető, vagy csak kitartóan bízik a magyar foci feltámadásában. A kedvenc sportcsapat, vagy klub címere a tükrökön túl is feltűnik a kocsikon, a sportszeretők zászlókkal és matricákkal kürtölik világgá kinek is szurkolnak. A vallásosak kocsijából nem hiányozhat a rózsafüzér vagy a kereszt, de akad egy hölgy, aki mini Jézus figurát is állított Volkswagenje műszerfalára., például egy BMW azt hirdeti, hogy „Lóerőhiányt bátorsággal pótolni balgaság", egy Mercedes-Benz tulajdonosa pedig állítja, hogy „A másik autóm turbós". Népszerű a „Smoke and Charm" és „Faketaxi" felirat, valamint az Apple logó, és a bomba jel. Van, aki agresszívan vezet és nem is titkolja „Ha nem tetszik, ahogy vezetek, tűnés a járdáról!" matricával, de szerencsére vannak, akik a biztonságos vezetésre esküsznek, például egy Toyota, aminek teknős alakú matricáján a „Megyek, ahogy tudok!" felirat áll, vagy egy Opel, aminek tulajdonosa elnézést kér „Bocsánat, hogy ilyen közel megyek Ön előtt!" felirattal a farán.t, és szép számban akadnak, akik „egy jó csajjal" teszik szebbé a járművet, de van, aki az anyósával díszíti állítása szerint Opeljét.