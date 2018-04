Mivel védhetnék meg magukat az egyedül élő japán nők? Hát egy függönyre vetített ˝nehézfiúval˝

A lakás egyik függönyére kivetített "nehézfiúval" védenék meg az egyedül élő nőket a bűnözőktől Japánban.A jelenleg még fejlesztés alatt álló Man on the Curtain (Férfi a függönyön) elnevezésű rendszer egy projektorral összeköttetésben lévő okostelefon segítségével vetít rá egy mozgó férfialakot a függönyre.A felhasználók tucatnyi különböző forgatókönyv közül választhatnak: a kivetített alak bokszolhat, karatézhat, baseballütőt lengethet, de jóval szokványosabb otthoni tevékenységekre is képes, például öltözik, gitározik, vagy porszívózik.A rendszert eredetileg arra tervezték, hogy a Leopalace21 Corp. nevű japán vállalat által működtetett épületek biztonságát szolgálja. Nakamura Keicsi, a cég hirdetési osztályának menedzsere szerint azonban a nagyközönségtől érkezett megkeresések nyomán mérlegelni kezdték a rendszer forgalomba hozatalának lehetőségét.Nakamura szerint azonban a bűnözők előbb, vagy utóbb rájönnének, hogy ha a függöny mögött állandóan egy férfi bokszol, az valójában egy egyedül élő nőt jelent. "Ezért csak akkor szeretnénk kereskedelmi forgalomba hozni a rendszert, ha már továbbfejlesztettük, például naponta cserélhető videókkal" - jegyezte meg a menedzser.