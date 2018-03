Modigliani egy korábbi művét fedezték fel egy ismert remekműve alatt

A művészettörténészek szerint a most felfedezett portré az olasz művész múzsájának, Beatrice Hastingsnek a portréját ábrázolja. A képre Modigliani 1917-ben egy lány portréját festette rá. A festmény a londoni Tate Galéria gyűjteményének a része.A remekműnek tekintett lányportré modellje ismeretlen. Egy elmélet szerint a festő két évig tartó viharos kapcsolata Hastingsszel 1916-ban véget ért, és Modigliani valószínűleg teljesen ki akarta törölni az életéből egykori szerelmét. Nancy Ireson, a Tate nemzetközi művészeti kurátora úgy fogalmazott: "az egész csak találgatás, de szép hipotézis".Hozzátette: az újra felhasznált vásznaknál ritkán lehet megállapítani, hogy milyen kép volt rajtuk eredetileg, ezért olyan izgalmas, ha fel lehet fedezni egy felismerhető figurát, Hastings portréját ráadásul szinte teljes nagyságában.Modigliani jellegzetes, elnyújtott alakú portréi és különleges női aktjai hatalmas összegekért cserélnek gazdát az árveréseken.

1917-18-ban készült Reclining Nude című képe 2015-ben 113 millió fontért (40 milliárd forintért) kelt el, és ezzel a második legmagasabb áron értékesített műalkotás lett az árverések történetében.Bár a művészt életében is elismerték, folyton anyagi gondokkal küzdött, fillérekért árulta rajzait, és 1919-ben műterme minden művét mindössze 100 fontért árulta. Csak 35 éves volt, amikor 1920-ban egy súlyos betegség következtében elhunyt. Hastings sorsa is tragikusan alakult, egészségét megviselte az alkoholizmus, és halálos betegen, 1943-ban öngyilkos lett Angliában.A rejtett portrét egy kiterjedt Modigliani-kutatásnak köszönhetően találták meg. A Tate Modernben április 2-án zárul a Modigliani-kiállítás. A múzeum kezdeményezésére művészettörténészek és múzeumok világszerte tanulmányozták az olasz mester anyagait és technikáját. Egyebek mellett röntgennel is átvilágították műveit.Modiglianit a legtöbbször hamisított művészek között tartják számon. Tavaly a genovai Palazzo Ducale Modigliani-tárlatát azért kellett hamarabb bezárni, mert kiderült, hogy a kiállított 60 kép közül 21 hamisítvány lehet.A legújabb tudományos módszerek segítségével a festékanyag és a vászon vizsgálatából meg lehet állapítani, hogy melyik a valóban autentikus Modigliani-festmény.