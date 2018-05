Moncsicsivel indul a május az M2 Gyerekcsatornán!

A közmédia M2 küldetése, hogy erőszak és reklámmentes tartalmat biztosítson a magyar gyermekek számára, reggel öt órától egészen este nyolc óráig. Májusban tovább bővül a gazdag mesecsalád, másodikától magyarországi premierrel érkeznek a Moncsicsik, melyet minden hétköznap este 19.35-től láthatnak a csatorna nézői. A most induló sorozat CGI animációval készült, a figurák eredeti megjelenéséhez igazodva. Mivel sok kisgyermek alszik ezekkel a figurákkal, különleges történetet találtak ki az alkotók, miszerint a moncsicsik az álomvédők, ők küldik a vidám, boldog álmokat a gyerekeknek.



Május ötödikétől hétvégenként 13.10-től, a Lengemesék 7-7 perces epizódjai érkeznek Berg Judit, József Attila-díjas író tollából. Hogy kik a lengék? A nádas nyugalmának őrzői, az itt élő állatok védelmezői. Testük alig nagyobb, mint egy pitypang bóbitája, a bőrük éppen olyan zöld, mint a nádas, hajuk pedig kócos barnán vagy zölden lobog a szélben.



Május kilencedikétől Dóra a felfedező unokatestvérével, Diegoval találkozhatnak a fiatalok minden hétköznap a délután 16.35-től. A Go Diego! Go! részeiben megismerhetik a nézők a megmentésre szoruló dzsungel állat és növényvilágát, egyúttal játékosan elsajátítva az angol kifejezések jelentését.



A Lexi és Lotti – Megbízható detektesók című mese május tizedikén debütál a csatornán az Új Barátod sávban 18.50-től. Lexi és Lotti, a két ikertesó szívesen segít a szüleiknek az Almavölgyi Állatkertben gondozni az állatokat. Ők a megbízható detektesók. Ha a városkában vagy az állatkertben valami bűntényt kell megoldani, ők az elsők, akik nyomozni kezdenek. Mindenki tudja, hogy "két fej jobb, mint egy".