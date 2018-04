Most akkor van bármi is, amihez Angelina Jolie nem ért? fotók

Tényleg mindenhez ért Angelina Jolie? Ezt a kérdést tették fel a kommentelők, látva a színésznő legutóbbi fotóját. Jolie épp egy kisrepülő vezetőülésében trónol, s a gép levegőbe emelésén ügyködik a namíbiai sivatagban. A Harper's Bazaar című lap információi szerint 2004 óta van repülési engedélye kisgépekre. - írja a BorsOnline A most felelevenített hobbinak köze van Jolie számtalan többi szakmájához is: éppen dokumentumfilmet forgat a helyszínen, ahol egyben humanitárius misszióját is végzi, ez alatt felhívja a figyelmet a környezetvédelemre, s nem utolsósorban felügyeli hat gyerme­két, merthogy mindemellett még főállású anyaként is funkcionál.