Most már egy forró fürdő közben is gond nélkül tud olvasni

Forrás: techradar.hu

A nyomtatott könyv érzetét ugyan nem pótolja az Amazon új e-könyv-modellje, de akik már áttértek az elektronikus könyvekre, vagy terveznek, azok számára örömhír lehet, hogy az Amazon Kindle Oasis egy régóta várt funkcióval bővült: a készülék IPX8 minősítést kapott, azaz vízálló lett, valamint fémburkolatottal látták el, így most már gondtalanul olvashatunk akár egy forró fürdő közben is.

A korábbi készülékekhez hasonlóan e-ink kijelzőt kapott, a képátló 7 hüvelykesre nőtt. Az Amazonnál törekedtek az ergonomikus kialakításra is, jobboldalát szélesebbre tervezték, így a képernyő kitakarása nélkül egy kézzel is lehet tartani a készüléket. Egy feltöltéssel hat hétig is bírja az Oasis, újítás, hogy külön program nélkül válthatnak majd a felhasználók a szöveges és hangos könyvek között.Az Oasist október 31-én kezdik értékesíteni: a 8 GB-os modellért 250 dollár kérnek, a 32 GB-os modellhez 280 dollárért lehet majd hozzájutni.