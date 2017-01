Most végre kiderül, hogy igazi Family Guy rajongó vagy-e!

Mert a Family Guy-ból sosem elég! A 18. szülinapját ünneplő animációs sorozat új, Magyarországon eddig még sosem látott részekkel jelentkezik a Comedy Centralon. A 14. évad számos szempontból különleges lesz, hiszen olyan sztárvendégek ugranak majd be Griffinékhez, mint az Emmy- és Tony-díjas Glenn Close, az Al Bundy-ként legendássá lett Ed O’Neill, vagy éppen a One Direction énekesei. Hangolódjunk a legérdekesebb tényekkel a fergeteges új évad ma esti duplaepizódos premierjére! Tudtad-e az alábbi dolgokat a produkcióról?



Peter Griffint valós személyről mintázták



A sorozat agya, Seth MacFarlane már több interjúban is elismerte, hogy Peter karakterét egy valós személy inspirálta. Amikor az alkotó Rode Island-en járt dizájniskolába, a kampuszon találkozott egy biztonsági őrrel, aki a Peteréhez hasonló kinézettel és beszédstílussal rendelkezik. A biztonsági őrt az ABC 6 csatorna egyszer fel is kereste, és az illető azt nyilatkozta, hogy roppant büszke a karakterre, akit MacFarlane róla mintázott.



Lois hirtelen jött átváltozása



A Kerekes Éva hangján megszólaló Lois haja a pilot részben még szőke volt, ez kétségtelenül megmagyarázza Chris tincseinek színét. Viszont Steiwe kedvenc "epernaplemente-gyömbérhajadon-kísértés" árnyalatát Lois csupán a show végleges tervében kapta meg.



Kétszer is fenyegetett a megszűnés réme



A Family Guy sugárzása 1999 kezdődött a Fox csatornán. Nehéz elhinni, hogy egy olyan sikersorozat, amelyik már a 14. évadát tapossa, ilyen problémákba ütközött, de nem véletlen, hogy a 18. születésnap nem a 18. évfolyamot jelenti. A második leállás nem is volt olyan rövid, hiszen 2002 után 2005-ig kellett várniuk a rajongóknak, mire folytatódhatott a show.



Díjeső hullott rájuk



Nemcsak a nézők, a szakma is rajong a produkcióért, amit mi sem bizonyít jobban, mint hogy a Flintstone család után 48 évvel, 2009-ben a Family Guy lett a következő olyan animációs sorozat, amelyet Emmy-díjra jelöltek a legjobb vígjátéksorozat kategóriában. Egyébként a stáb eddig 6 alkalommal vehetett át a tévés Oscar-díjnak tartott elismerés különböző kategóriájában kitüntetést.



Eleinte aratott a nagy kaszás



Az első négy epizód még a halál témája körül forgott, és még a címeiket is a negyvenes évek rádiós detektívműsoraiból kölcsönözték. Bár a gyászos témát végül elvetették, a halál karakterét megtartották, de szerencsére Briant azért még időben újraélesztették.



George Lucas jóváhagyta a necces poénokat



Ahogy haladt előre a történet, idővel egyre több, a Star Wars univerzum elé görbe tükröt állító poén hagyta el a szereplők száját. Egy kisebb konfliktus után a Fox úgy döntött, innentől inkább előre egyeztetik ezeket a poénokat a Lucasfilm munkatársaival. MacFarlane meglepetésére George Lucas rábólintott a poénokra – állítólag ez inspirálta a Star Wars epizódtrilógia megszületését is.



Seth MacFarlane túlélte a 9/11-es terrortámadást



A széria atyja, Seth MacFarlane mindössze 24 éves volt, amikor 1999-ben sugározni kezdték a Family Guyt, az első saját rajzfilmsorozatát. A producer túlélte az ominózus 2001. szeptember 11-i terrortámadást, ugyanis a három eltérített gép egyikére, a United Airlines járatára, a Flight 93-ra volt jegye. Seth csupán percekkel késte le a gépet, mert az ügynöke elnézte a beszállási időt. A gépet végül sikerült az utasoknak a terroristáktól visszavenniük, ám a pennsylvaniai erdőben történt landolás során az összes fedélzeten lévő személy az életét vesztette.