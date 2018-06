Mostantól bárki ingyen hallgathatja Arany János verseit

Elkészült az Arany János 131 versét és 70 levelét tartalmazó online hangoskönyv - mondta el Kucsera Tamás Gergely, a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) főtitkára szerdán Budapesten.A hetven kiváló színész tolmácsolásában elhangzó szövegeket bárki elérheti a Hallgatni Aranyt! kezdeményezés internetes oldalán ( www.hallgatniaranyt.hu ) - tette hozzá Kucsera Tamás Gergely a projektzáró sajtótájékoztatón.Az MMA főtitkára szerint oktatási segédanyagként is használható az internetes oldal, amelyre a hanganyagok és szövegek mellett irodalomtudományi elemzések, valamint a színészekkel készített werkfilmek is felkerültek. A tervek szerint a honlap anyaga a jövőben is bővülni fog.